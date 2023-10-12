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Kaza değil cinayet çıktı! İzmir’de 2 kişinin öldüğü bar yangınında kundaklama itirafı: Bar sahibi sevgilisi Mustafa Bendeş’le tartıştıktan sonra...

İzmir’de 2 kişinin öldüğü bar yangınının kaza değil cinayet sonucu yaşandığı belirlendi. Esra Başkaya, bar sahibi sevgilisi Mustafa Bendeş’le tartıştıktan sonra mekanı kundakladığını itiraf etti!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ekim 2023 Güncelleme 12 Ekim 2023, 07:01
Kaza değil cinayet çıktı! İzmir’de 2 kişinin öldüğü bar yangınında kundaklama itirafı: Bar sahibi sevgilisi Mustafa Bendeş’le tartıştıktan sonra...

Acı dolu yangın, 20 Eylül'de Bayraklı'daki bir barda yaşandı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin tamamını sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı. Kontrolde dumandan etkilenen emekli öğretmen Mehmet Naci Sözüner'in (67) öldüğü anlaşıldı. Vücudunda 3. derece yanık bulunan işletme sahibi Mustafa Bendeş (52) ise ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bendeş de kurtarılamadı.

ÇAKMAKLA BEZİ TUTUŞTURMUŞ
19 gün sonra emniyete giden Esra Başkaya, Bendeş'in erkek arkadaşı olduğunu, sürekli kavga ettiklerini söyledi. Olay günü de tartışınca çantasından çıkardığı çakmakla bir bezi tutuşturup, pencereden içeriye atarak yangın çıkardığını belirtti. Aradan geçen zamanın ardından pişmanlık duyup, teslim olduğunu dile getirdi. İtirafın ardından ise yalan söylediğini, yangını kendisinin başlatmadığını anlattı. Ancak sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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