Kaza değil cinayet çıktı! İzmir’de 2 kişinin öldüğü bar yangınında kundaklama itirafı: Bar sahibi sevgilisi Mustafa Bendeş’le tartıştıktan sonra...

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı. Kontrolde dumandan etkilenen emekli öğretmen Mehmet Naci Sözüner'in (67) öldüğü anlaşıldı. Vücudunda 3. derece yanık bulunan işletme sahibi Mustafa Bendeş (52) ise ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bendeş de kurtarılamadı.

ÇAKMAKLA BEZİ TUTUŞTURMUŞ

19 gün sonra emniyete giden Esra Başkaya, Bendeş'in erkek arkadaşı olduğunu, sürekli kavga ettiklerini söyledi. Olay günü de tartışınca çantasından çıkardığı çakmakla bir bezi tutuşturup, pencereden içeriye atarak yangın çıkardığını belirtti. Aradan geçen zamanın ardından pişmanlık duyup, teslim olduğunu dile getirdi. İtirafın ardından ise yalan söylediğini, yangını kendisinin başlatmadığını anlattı. Ancak sevk edildiği adliyede tutuklandı.