Sadece 1 saniyenizi alacak! Evindeki zeytinyağı gerçek mi değil mi hemen test et

Zeytinyağı Türk mutfağının temel malzemelerinden biri olarak kabul ediliyor. Sağlıklı zeytinyağının birinci kuralı organik olması. Tüketiciler, alışverişlerinde orijinalliği nasıl anlayacaklarını öğrenmeye başladı. Bu nedenle, orijinal ve organik zeytinyağı tercih etmek ve ürünün kalitesini doğrulamak önemlidir. Sahte zeytinyağını tanımak için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.
Donma Testi
Gerçek zeytinyağı 0 ve -6 derece arasında donmaya başlar. Bir bardak zeytinyağını dondurucuya koyun, yarım saat bekledikten sonra çıkarın. Bardaktaki zeytinyağının tamamı donmuşsa, muhtemelen gerçektir. Ancak bir kısmı donmuş, bir kısmı sıvı kalmışsa sahte olabilir.
Su Testi
Bir bardağı ılık suya bir miktar zeytinyağı ekleyin. Gerçek zeytinyağı, baloncuklar çıkararak suyun üzerine çıkacaktır ve su yüzeyinde kalacaktır. Sahte zeytinyağı ise baloncuk çıkarmadan su yüzeyine çıkacaktır. Bir süre sonra suyla karışmaya başlayabilir.