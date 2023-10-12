SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Sadece 1 saniyenizi alacak! Evindeki zeytinyağı gerçek mi değil mi hemen test et

Zeytinyağı sağlıklı bir yaşam tarzının vazgeçilmez bir bileşeni ve birçok uzman tarafından öneriliyor. Hem lezzeti hem de sağlık açısından sunmuş olduğu sayısız faydalarıyla bu altın sıvı yalnızca yemeklerimizi tatlandırmakla kalmıyor aynı zamanda sağlıklı bir yaşamın temel taşı oluyor. Ancak piyasada ne yazık ki sahte zeytinyağı ürünleri de bulunuyor. İşte gerçek zeytinyağını sahte olanlardan ayırt etmenin bazı yolları!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 12:12 Güncelleme 13 Ekim 2023, 12:12
Sadece 1 saniyenizi alacak! Evindeki zeytinyağı gerçek mi değil mi hemen test et

Zeytinyağı Türk mutfağının temel malzemelerinden biri olarak kabul ediliyor. Sağlıklı zeytinyağının birinci kuralı organik olması. Tüketiciler, alışverişlerinde orijinalliği nasıl anlayacaklarını öğrenmeye başladı. Bu nedenle, orijinal ve organik zeytinyağı tercih etmek ve ürünün kalitesini doğrulamak önemlidir. Sahte zeytinyağını tanımak için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

Donma Testi

Gerçek zeytinyağı 0 ve -6 derece arasında donmaya başlar. Bir bardak zeytinyağını dondurucuya koyun, yarım saat bekledikten sonra çıkarın. Bardaktaki zeytinyağının tamamı donmuşsa, muhtemelen gerçektir. Ancak bir kısmı donmuş, bir kısmı sıvı kalmışsa sahte olabilir.

Su Testi

Bir bardağı ılık suya bir miktar zeytinyağı ekleyin. Gerçek zeytinyağı, baloncuklar çıkararak suyun üzerine çıkacaktır ve su yüzeyinde kalacaktır. Sahte zeytinyağı ise baloncuk çıkarmadan su yüzeyine çıkacaktır. Bir süre sonra suyla karışmaya başlayabilir.

Tadım ve Koku Testi

Zeytinyağının gerçekliğini anlamak için tadım testi yapabilirsiniz. Bir çay kaşığı zeytinyağının tadına bakın. Gerçek zeytinyağı boğazda yakıcı bir his bırakır ve bu his mideye kadar inmez. Eğer zeytinyağı genzinizi yakıyorsa, büyük olasılıkla gerçektir.

Gerçek zeytinyağında belirgin bir zeytin kokusu bulunur. Kokladığınızda zeytin kokusunu alıyorsanız, gerçek zeytinyağı ile karşı karşıyasınızdır.

Ancak zeytinyağı boyaya benzer bir koku veriyorsa, bu yağ oksitlenmiş ve sahte olabilir. Bu tür yağlardan kaçının.


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Katliamın gölgesinde ilk cuma! Mescid-i Aksa’dan canlı yayın
Başkan Erdoğan talimatı verdi Türkiye Gazze’ye insani yardım gönderdi!
Otorapor
SON DAKİKA