Kayseri’de şok olay: İnşatta ölü bulundu!

Kayseri'de merkez Kocasinan ilçesinde bir inşaat bekçisi, şantiyede ölü bulundu.
Fevzi Çakmak Mahallesi Olgun Sokak'taki inşaatta bekçi olarak çalışan Salih Akkoyun'un (66) yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kayseri'de merkez Kocasinan ilçesinde bir inşaat bekçisi, şantiyede ölü bulundu.
Fevzi Çakmak Mahallesi Olgun Sokak'taki inşaatta bekçi olarak çalışan Salih Akkoyun'un (66) yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Akkoyun'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan S.A'nın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.