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Kayseri'de şok olay: İnşatta ölü bulundu!

Kayseri'de merkez Kocasinan ilçesinde bir inşaat bekçisi, şantiyede ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan Salih Akkoyun'un cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 14:53 Güncelleme 12 Ekim 2023, 14:53
Kayseri’de şok olay: İnşatta ölü bulundu!

Kayseri'de merkez Kocasinan ilçesinde bir inşaat bekçisi, şantiyede ölü bulundu.

Fevzi Çakmak Mahallesi Olgun Sokak'taki inşaatta bekçi olarak çalışan Salih Akkoyun'un (66) yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Akkoyun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan S.A'nın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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