Kişilik testi: En sevdiğin renk en can alıcı özelliğinizi nokta atışı tespit ediyor

1. Kırmızı: Tutku ve Enerji Rengi

Kırmızı genellikle saldırganlık ve hakimiyet çağırışı yapar. Ancak ilginç olan şu ki: araştırmacılar bu rengi giyen sporcuların kazanma ihtimalinin %5 daha fazla olduğunu buldu. Bunun nedeni kırmızının kalp atış hızını artırabilmesi ve testesteron seviyelerini yükseltebilmesidir. Ayrıca kırmızı üniformalı garsonlara erkeklerin daha fazla bahşiş verdiği de bulgular arasında. Araştırmalar, bu rengin erkekleri cezbettiğini doğruluyor, çünkü aşk ve tutku ile de bir ilişkisi var. Bu nedenle, fark edilmek istiyorsanız kırmızı giymeyi deneyebilirsiniz.

2. Mor: Yaratıcılığın Rengi

Mor, kraliyet ve kraliyet törenleriyle ilişkilendirilir. Ayrıca büyü ve fantezi gibi mistik bir izlenim de bırakır. Mor, yaratıcılığı teşvik eder ve huzur getirir, ancak aynı zamanda hassaslık ve duygusallık ile de bir ilgisi vardır.

3. Turuncu: Enerji ve Sosyallik Rengi

Turuncu tonlarında renkler seviyorsanız ve çok kullanıyorsanız muhtemelen enerjik bir insansınız. Bu renk, uyarıcı olduğu için haplarda bile kullanılır. Oldukça güçlüdür ve canlı bir sosyal çevre ile ilişkilendirilir. Ayrıca turuncu heyecan ve enerji getirir. Bu yüzden de birçok spor takımının üniformalarında kullanılır.

4. Beyaz: Saflık ve Minimalizmin Temsilcisi

Beyaz seven bir kişi, hayatında tatmin duygusu ister. İş yerinde organize, mantıklı ve detay odaklı olma eğilimindedirler. Bu renk, bir şeyler yaratmada bağımsızlıkla ilişkilendirilebilir. Ayrıca saflık ve sadelik duygusu uyandırır. Belki de bu nitelikler nedeniyle de bazı şirketler tarafından sıklıkla kullanılır. Mesela Apple markasında bunu görebiliriz.

5. Siyah: Güç ve Gizemin Rengi

Siyah, sınırların ve otoritenin rengidir. Güç, zarafet, formalite ve gizem duygusu ile birlikte anılır. Siyah, gerçekçilik ve pratiklik gibi kavramlarla ilişkilendirilir, bu nedenle iş yerlerinde kıyafet kuralına uyması gereken insanlar tarafından sıklıkla kullanılır. Siyahı seven bir kişi, kontrol etmeyi ve bağımsızlığı sever diyebiliriz.

6. Mavi: Düşüncelilik ve Güvenilirlik Rengi

Mavi tonlarında renkler seven insanlar genellikle yaratıcı çalışmalarda idealist, güvenilir, özerk ve düşüncelidir. Ayrıntılara dikkat etme eğilimindedirler ve mükemmeliyetçi özellikleriyle dikkat çekerler. Ayrıca tavırları çoğunlukla kusursuzdur. Uzmanlar, patronların stresli işler için mavi kıyafetler giyen insanları işe almaya daha meyilli olduğunu düşünüyor.

7. Sarı: Maceracı Ruh ve İyimserlik Rengi

Sarıyı seven kişiler, genellikle maceracı ruhlu olurlar. Nasıl ki beyaz bağımsızlık rengi olarak kabul ediliyor, sarı da özgürlüğün rengi olarak düşünülüyor. Genellikle spontane yaşam, iyimserlik ve tutku ile ilişkilendirilir. Bu insanlar yaratıcı ama fevri olma eğilimindedirler.

8. Yeşil: Doğa ve Huzurun Rengi

Yeşil genellikle para ve sebzelerle ilişkilendirilir, ancak araştırmacılar yeşil seven kişilerin güvenlik arzusu olan ve dışarıda zaman geçirmeyi seven tipler olduğunu söylüyor. Yeşil, ayrıca başarı ile ilişkilendirilebilir. Fiziksel olarak rahatlama ve dinginliği çağrıştırır. Aynı zamanda canlandırıcı bir renktir. Büyüme, öğrenme ve sağlıkla bağlantılıdır.

9. Pembe: Sevgi ve Nezaket Rengi

Pembe, saldırganlığı azaltır. Bu nedenle muhtemelen pembe takım elbiseli bir suçlu görmezsiniz. Pembenin aynı zamanda ruh halini düzenlediği de biliniyor ve bu rengi giyen kişinin daha sakin görünmesini sağlıyor.