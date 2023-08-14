Mini bir Ege ve Akdeniz turu! İşte denizin yanı sıra tarihi ve doğal zenginlikleriyle büyüleyen rota: Datça, Çeşme, Kemer, Kalkan...

Muğla'ya 2 saat uzaklıkta yer alan Datça, birbirinden güzel koyları, el değmemiş doğası, sakin kıyıları ve her zevke uygun konaklama birimleri ile en çok tercih edilen rotalar arasında.
Muğla'ya 2 saat uzaklıkta yer alan Datça, birbirinden güzel koyları, el değmemiş doğası, sakin kıyıları ve her zevke uygun konaklama birimleri ile en çok tercih edilen rotalar arasında.
Palamutbükü, Ovabükü, Hayıtbükü, Kargı Koyu, Kızılbük ve Knidos Antik Kenti sahili denize girilebilecek yerlerin başında geliyor. Eski Datça sokaklarında dolaşmak, tekne turuna katılmak, Knidos Antik Kenti'ni ziyaret etmek de Datça seyahatini daha keyifli hale getirecek aktiviteler arasında.
Şifalı suları, mavi bayraklı plajları, balık restoranları, meşhur Alaçatı sokakları ve marinası ile tatilcilerin ilk tercih ettikleri rotalar arasında yer alan Çeşme, ziyaretçilerine unutulmaz bir yaz tatili vadediyor. Ilıca Plajı, Altınkum Plajı, Tekke Plajı ve Ayayorgi Koyu Çeşme'de denize girebilecek meşhur plajlardan yalnızca bazıları. Alaçatı Yel Değirmenleri, Alaçatı Pazarı, Çeşme Marina, Çeşme Kalesi ve Çiftlik Koyu Çeşme ziyaretinde görülmesi gereken yer arasında bulunuyor.
Çam ormanlarına sırtını yaslamış Antalya'nın Kemer ilçesi, Akdeniz'in masmavi denizinin hemen yanı başında konumlanmış bir rota. Merkezin yanı sıra Göynük, Kiriş, Çamyuva ve Tekirova gibi Kemer'e bağlı sahil beldeleri de 5 yıldızlı oteller, bungalovlar, apart ya da butik otellerle her bütçeye uygun bir konaklama birimi içeriyor. Olympos Antik Kenti, Phaselis Antik Kenti, Göynük Kanyonu ve Beydağları Milli Parkı seyahat sırasında görülmesi gereken yerlerden...
Kaş'a bağlı tatil beldesi Kalkan; huzurlu atmosferi, eşsiz koyları, deniz manzaralı butik otel seçenekleri ve doğal güzellikleri ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Kaş'a yalnızca 20 kilometre mesafede yer alan Kalkan, sakinliği ile ziyaretçilerinin kalbini kazanıyor. Yamaç paraşütü, tüplü dalış, dağ bisikleti ve su sporları gibi pek çok aktivite için de imkanı sunuyor. Kalkan'a gelmişken yakınındaki Kaputaş Plajı ile Patara Plajı ve Antik Kenti'ni görmeden dönmeyin.