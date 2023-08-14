Mini bir Ege ve Akdeniz turu! İşte denizin yanı sıra tarihi ve doğal zenginlikleriyle büyüleyen rota: Datça, Çeşme, Kemer, Kalkan...

Çam ormanlarına sırtını yaslamış Antalya 'nın Kemer ilçesi, Akdeniz 'in masmavi denizinin hemen yanı başında konumlanmış bir rota. Merkezin yanı sıra Göynük , Kiriş , Çamyuva ve Tekirova gibi Kemer'e bağlı sahil beldeleri de 5 yıldızlı oteller, bungalovlar, apart ya da butik otellerle her bütçeye uygun bir konaklama birimi içeriyor. Olympos Antik Kenti, Phaselis Antik Kenti, Göynük Kanyonu ve Beydağları Milli Parkı seyahat sırasında görülmesi gereken yerlerden...

Kaş'a bağlı tatil beldesi Kalkan; huzurlu atmosferi, eşsiz koyları, deniz manzaralı butik otel seçenekleri ve doğal güzellikleri ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Kaş'a yalnızca 20 kilometre mesafede yer alan Kalkan, sakinliği ile ziyaretçilerinin kalbini kazanıyor. Yamaç paraşütü, tüplü dalış, dağ bisikleti ve su sporları gibi pek çok aktivite için de imkanı sunuyor. Kalkan'a gelmişken yakınındaki Kaputaş Plajı ile Patara Plajı ve Antik Kenti'ni görmeden dönmeyin.