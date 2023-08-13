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Spielberg’in hayaliydi! Steven Spielberg’in kabul edilmediği üniversiteye Türk öğrenci Deren girmeyi başardı

Dünyanın en iyi yönetmenlerinden Steven Spielberg’in kabul edilmediği University of Southern California’ya Türk öğrenci Deren Alanay girmeyi başardı. Amerikan medyası, “Müthiş bir hayal gücü var” yorumunu yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 13 Ağustos tarihli yaşam haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 07:01
Spielberg’in hayaliydi! Steven Spielberg’in kabul edilmediği üniversiteye Türk öğrenci Deren girmeyi başardı

Ailesinde birçok doktor olan Deren Alanay, beyaz perdeyi tercih etti. Alanay her yıl sadece 24 kişinin kabul edildiği, ünlü yönetmen Steven Spielberg'in bile 3 defa reddedildiği University of Southern California (USC) Sinema Sanatları Okulu'na seçildi. Amerikan medyası, Alanay için, "Hayalleri çok özel. Sinema dünyasına farklı bir bakış açısı getirebilir" yorumunu yaptı.

Deren Alanay'ın annesi Prof. Dr. Yasemin Alanay, babası Prof. Dr. Ahmet Alanay. Çocuklarının sinemayı tercih etmesi ise onları sadece mutlu etti. Deren Alanay, "Ailem benim mutlu olacağım sektörü tercih etmemi istiyordu, öyle de oldu. Üstelik yüzde 3'lük kabul oranı olan okul genelde ABD vatandaşlarını alıyor. Ama ben lisans eğitimi alırken hedefimi belirlemiştim, heyecanlıyım" dedi.



ROMA'DA SAVAŞ
Teknoloji milyarderleri Elon Musk ile Mark Zuckerberg'in birkaç aydır konuşulan "kafes dövüşünün'' İtalya'da yapılabileceği yönünde açıklamalar geldi. İtalya Kültür Bakanlığı Müsteşarı Vittorio Sgarbi de Musk ve Zuckerberg'in etkinlik için İtalya'ya 100 milyon dolar önerdiğini iddia etti.

ÖZEL TÜRK KÖSTEBEĞİ
Türkiye'nin güneydoğusundaki Hakkari bölgesinde bulunan Talpa hakkariensis, hem morfolojisi hem de DNA'sı açısından oldukça farklı olan yeni bir köstebek türü olarak tanımlandı. Türkiye'den Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ABD'den Indiana Üniversitesi ve İngiltere'den Plymouth Üniversitesi'nin bilimadamlarının yürüttüğü çalışmada 50 derece sıcakta veya karların altında yaşadıkları kanıtlanan köstebeklerin DNA'ları incelemeye alındı.



MAVİ İZMİR
İzmir Çiğli'de çeşmeden akan mavi renkli su büyük şaşkınlık yarattı. Hawai kokteyl için teşekkürler İZSU' yorumu yapılarak paylaşılan video hem güldürdü hem düşündürdü. Bu durum sosyal medyada alay konusu oldu. Arman isimli kullanıcı, "İZSU sizi düşünüp neler yapmış. Hala nankörlük yapıyorsunuz" diyerek durumu Ti'ye aldı. Hilal, "Galiba su şirinler üretim tesisinden geliyor" derken, Filiz, "İzmir'e gelip suyundan içen geri dönmezmiş derlerdi. Nedeni anlaşıldı. Ölüyorsun çünkü" diye yorumda bulundu.

MASKELİ BALO
75'lik Kemal Bey, bir kez daha koltuğa asıldı! İmamoğlu ile Yavaş'a "Bana dokunmayın" mesajı yolladı. "Belediye başkanlığına aday olsunlar" vurgusu yaptı! Ayrıca "Seçimlerde başarısız olduysak onların da suçu var" dediğini hatırlamadı! İkisini de övmeye çalıştı. Korona salgınında maske dağıttıklarını anlattı!



SAVAŞIN AB'Sİ
27 ülkeden oluşan AB bu yılın başlarında, Ukrayna kuvvetlerinin yaşadığı mühimmat kıtlığı nedeniyle Kiev'e top mermisi tedarikini hızlandırma sözü vermişti. Ukrayna'ya yaklaşık 224 bin top mermisi teslim edildi. Uzmanlar, "Savaşın bitmemesi için her adım atılıyor" yorumunu yaptı. ABD'nin de bugüne kadar Ukrayna'ya 35 milyar dolarlık yardım yaptığı belirtildi.



ALKIŞLAR ABDULLAH AMCAYA!
Konya Tarihi Bedesten Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Dölek (69), Çad ve Kamerun'da ihtiyaç sahibi çocuklara yılın 365 günü şehitler adına yemek verdiklerini söyledi. Şehitlerin hem ülkemiz hem de kendileri için çok önemli olduğunu belirten Dölek, "Biz, bu vatan için canlarını veren şehitlerimizi bir an bile unutmuyoruz. Onların adına Afrika'da çocuklarımıza her gün yemek veriyoruz. Hem bize hem de Cumhurbaşkanımıza dua ediyorlar" dedi. (Tolga YANIK)



BEN GEZERİM!
Dünyaca ünlü aktör Ben Affleck, Türkiye tatiline devam ediyor. Oscar Ödülleri'nde En İyi Film ödülünü kazanan Argo filminin bir bölümünü İstanbul'da çeken oyuncu, çocukları Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth ve oğlu Samuel Garner'la 4 günlük İstanbul turunu tamamladı ve Ege'ye gitti. Affleck, Mavi Tur'a çıkacak.



'DOG'RU MUTLULUK
Seyhan ilçesine bağlı İbo Osman Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede birkaç katı sardı. 6 daire de bir anda duman altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlar, korku içerisinde evlerinin balkonuna ve penceresine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

ÖZEL ASANSÖR KURTARDI
Bölgede oturan bir kişi, itfaiye ekipleriyle birlikte kendisine ait ev taşıma asansörü ile mahsur kalanları kurtardı. Yangında çok sayıda kişi dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldı. Köpeğiyle birlirkte mahsur kalan bir kadın ise pencereye çıkarak ev taşıma asansörüne bindirilip aşağı indirildi. Köpeğinin baygınlık geçirdiğini gören kadın, can dostuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Çevredekilerin su verdiği köpek, gözünü açtı...


SON MODEL SKANDAL
İstanbul Bağcılar'da bir kadın, rezidansın balkonuna çıktı. Rastgele havaya ateş açtı. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Ateş edenin İranlı model Rana A. olduğu anlaşıldı. Polis, kadının evine baskın yaptı. Model, yakalandı. Kurusıkı tabancaya da ulaşıldı. Rana A.'nın görüntülerin hızla yayılması üzerine Instagram sayfasını kapattığı ortaya çıktı.

KÜÇÜK EYMEN KAZA KURBANI
Batman'da yolun karşıya geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Eymen Tan (6), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Batman-Kozluk karayolunda meydana geldi. Yolun karşısındaki annesinin yanına gitmek isteyen Eymen Tan'a, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Küçük Eymen metrelerce sürüklenirken. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Eymen, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Eymen'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ATM CİNAYETİ
İstanbul Üsküdar'da bir banka ATM'si önünde sıra bekleyen Atakan Gül ve Seyfi Alaca arasında öne geçtin tartışması çıktı. Olay yerini kısa sürede kavgaya bıraktı. Gül, elindeki bıçakla Alaca'yı belinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Seyfi Alaca, kurtarılamadı. Kaçan Gül, gözaltına alındı.


89 MİLYON DEVRETTİ
6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 89 milyon 284 bin 439 lira devretti. 5 bilenler 214 bin 280 lira, 4 bilenler 3 bin 694 lira, 3 bilenler 232 lira, 2 bilenler ise 22 lira alacak.

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