Spielberg’in hayaliydi! Steven Spielberg’in kabul edilmediği üniversiteye Türk öğrenci Deren girmeyi başardı

Ailesinde birçok doktor olan Deren Alanay, beyaz perdeyi tercih etti. Alanay her yıl sadece 24 kişinin kabul edildiği, ünlü yönetmen Steven Spielberg'in bile 3 defa reddedildiği University of Southern California (USC) Sinema Sanatları Okulu'na seçildi. Amerikan medyası, Alanay için, "Hayalleri çok özel. Sinema dünyasına farklı bir bakış açısı getirebilir" yorumunu yaptı.