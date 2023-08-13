Spielberg’in hayaliydi! Steven Spielberg’in kabul edilmediği üniversiteye Türk öğrenci Deren girmeyi başardı

ÖZEL TÜRK KÖSTEBEĞİ
Türkiye'nin güneydoğusundaki Hakkari bölgesinde bulunan Talpa hakkariensis, hem morfolojisi hem de DNA'sı açısından oldukça farklı olan yeni bir köstebek türü olarak tanımlandı. Türkiye'den Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ABD'den Indiana Üniversitesi ve İngiltere'den Plymouth Üniversitesi'nin bilimadamlarının yürüttüğü çalışmada 50 derece sıcakta veya karların altında yaşadıkları kanıtlanan köstebeklerin DNA'ları incelemeye alındı.
MAVİ İZMİR
İzmir Çiğli'de çeşmeden akan mavi renkli su büyük şaşkınlık yarattı. Hawai kokteyl için teşekkürler İZSU' yorumu yapılarak paylaşılan video hem güldürdü hem düşündürdü. Bu durum sosyal medyada alay konusu oldu. Arman isimli kullanıcı, "İZSU sizi düşünüp neler yapmış. Hala nankörlük yapıyorsunuz" diyerek durumu Ti'ye aldı. Hilal, "Galiba su şirinler üretim tesisinden geliyor" derken, Filiz, "İzmir'e gelip suyundan içen geri dönmezmiş derlerdi. Nedeni anlaşıldı. Ölüyorsun çünkü" diye yorumda bulundu.
MASKELİ BALO
75'lik Kemal Bey, bir kez daha koltuğa asıldı! İmamoğlu ile Yavaş'a "Bana dokunmayın" mesajı yolladı. "Belediye başkanlığına aday olsunlar" vurgusu yaptı! Ayrıca "Seçimlerde başarısız olduysak onların da suçu var" dediğini hatırlamadı! İkisini de övmeye çalıştı. Korona salgınında maske dağıttıklarını anlattı!
SAVAŞIN AB'Sİ
27 ülkeden oluşan AB bu yılın başlarında, Ukrayna kuvvetlerinin yaşadığı mühimmat kıtlığı nedeniyle Kiev'e top mermisi tedarikini hızlandırma sözü vermişti. Ukrayna'ya yaklaşık 224 bin top mermisi teslim edildi. Uzmanlar, "Savaşın bitmemesi için her adım atılıyor" yorumunu yaptı. ABD'nin de bugüne kadar Ukrayna'ya 35 milyar dolarlık yardım yaptığı belirtildi.
ALKIŞLAR ABDULLAH AMCAYA!
Konya Tarihi Bedesten Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Dölek (69), Çad ve Kamerun'da ihtiyaç sahibi çocuklara yılın 365 günü şehitler adına yemek verdiklerini söyledi. Şehitlerin hem ülkemiz hem de kendileri için çok önemli olduğunu belirten Dölek, "Biz, bu vatan için canlarını veren şehitlerimizi bir an bile unutmuyoruz. Onların adına Afrika'da çocuklarımıza her gün yemek veriyoruz. Hem bize hem de Cumhurbaşkanımıza dua ediyorlar" dedi. (Tolga YANIK)
BEN GEZERİM!
Dünyaca ünlü aktör Ben Affleck, Türkiye tatiline devam ediyor. Oscar Ödülleri'nde En İyi Film ödülünü kazanan Argo filminin bir bölümünü İstanbul'da çeken oyuncu, çocukları Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth ve oğlu Samuel Garner'la 4 günlük İstanbul turunu tamamladı ve Ege'ye gitti. Affleck, Mavi Tur'a çıkacak.