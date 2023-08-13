Spielberg’in hayaliydi! Steven Spielberg’in kabul edilmediği üniversiteye Türk öğrenci Deren girmeyi başardı

ÖZEL TÜRK KÖSTEBEĞİ Türkiye 'nin güneydoğusundaki Hakkari bölgesinde bulunan Talpa hakkariensis, hem morfolojisi hem de DNA'sı açısından oldukça farklı olan yeni bir köstebek türü olarak tanımlandı. Türkiye'den Ondokuz Mayıs Üniversitesi , ABD 'den Indiana Üniversitesi ve İngiltere 'den Plymouth Üniversitesi 'nin bilimadamlarının yürüttüğü çalışmada 50 derece sıcakta veya karların altında yaşadıkları kanıtlanan köstebeklerin DNA'ları incelemeye alındı.





MAVİ İZMİR

İzmir Çiğli'de çeşmeden akan mavi renkli su büyük şaşkınlık yarattı. Hawai kokteyl için teşekkürler İZSU' yorumu yapılarak paylaşılan video hem güldürdü hem düşündürdü. Bu durum sosyal medyada alay konusu oldu. Arman isimli kullanıcı, "İZSU sizi düşünüp neler yapmış. Hala nankörlük yapıyorsunuz" diyerek durumu Ti'ye aldı. Hilal, "Galiba su şirinler üretim tesisinden geliyor" derken, Filiz, "İzmir'e gelip suyundan içen geri dönmezmiş derlerdi. Nedeni anlaşıldı. Ölüyorsun çünkü" diye yorumda bulundu.

MASKELİ BALO

75'lik Kemal Bey, bir kez daha koltuğa asıldı! İmamoğlu ile Yavaş'a "Bana dokunmayın" mesajı yolladı. "Belediye başkanlığına aday olsunlar" vurgusu yaptı! Ayrıca "Seçimlerde başarısız olduysak onların da suçu var" dediğini hatırlamadı! İkisini de övmeye çalıştı. Korona salgınında maske dağıttıklarını anlattı!