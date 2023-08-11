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Mutluluk SMA'nı! Defne'nin sağlığı için gerekli para toplandı: Şimdi en büyük hayali bisiklete binmek...

4.5 yaşındaki Defne SMA oldu. İyileşmesi için gerekli 1.8 milyon dolar bulundu. Dubai’de tedavi olup sağlığına kavuştu. Şimdi en büyük hayali ise bisiklete binmek...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 06:56
Mutluluk SMA’nı! Defne’nin sağlığı için gerekli para toplandı: Şimdi en büyük hayali bisiklete binmek...

İzmirli Öznur-Murat Işıkdere (37) çifti, önce oğulları oğlu Rüzgar'ın doğumuyla sevindi.

Ardından kızları Defne dünyaya geldi. Ancak 13 aylıkken Defne'nin SMA hastası olduğu belirlendi. Durumu günden güne kötüleşti. İyileşmesi için Dubai'deki hastaneye gitmeliydi. Hemen kampanya düzenlendi. Ve 1.8 milyon dolar toplanınca Defne ailesiyle 1 yıl önce Dubai'ye gitti. Burada 3 ay boyunca gen tedavisi gören Defne, Türkiye'ye döndükten sonra fizik tedavi almaya başladı. Defne artık desteksiz oturabiliyor, yardım almadan yattığı yerden kalkabiliyor. Şimdi en büyük hayali ise bisiklete binmek...

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