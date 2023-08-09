İstanbul Eyüpsultan’da feci kaza! Servis otobüsü yan yattı: Çok sayıda yaralı var

Eyüpsultan'da otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda vatandaş yaralandı.
Eyüpsultan'da otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda vatandaş yaralandı.
6 METRE YÜKSEKLİKTEN YUVARLANDI
Kaza, 19.00 sıralarında Ağaçlı Mahallesi, Ağaçlı Köy Yolu'nda meydana geldi. İstanbul Havalimanı'nda çalışan personeli taşıyan 34 GEL 771 plakalı otobüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 6 metre yükseklikte şarampole yuvarlandı.
27 KİŞİ YARALANDI
Otobüste sürücü ve 46 kişinin bulunduğu, kazada ilk belirlemelere göre 29 kişinin yaralandığı öğrenildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye gönderildi.