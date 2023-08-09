İstanbul Eyüpsultan’da feci kaza! Servis otobüsü yan yattı: Çok sayıda yaralı var

Eyüpsultan 'da otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda vatandaş yaralandı.

27 KİŞİ YARALANDI

Otobüste sürücü ve 46 kişinin bulunduğu, kazada ilk belirlemelere göre 29 kişinin yaralandığı öğrenildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye gönderildi.