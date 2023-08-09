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İstanbul Eyüpsultan'da feci kaza! Servis otobüsü yan yattı: Çok sayıda yaralı var

İstanbul Eyüpsultan'da feci kaza meydana geldi. İstanbul Havalimanı'nda çalışan personelleri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 29 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 20:10 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 20:46
İstanbul Eyüpsultan’da feci kaza! Servis otobüsü yan yattı: Çok sayıda yaralı var

Eyüpsultan'da otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda vatandaş yaralandı.

6 METRE YÜKSEKLİKTEN YUVARLANDI
Kaza, 19.00 sıralarında Ağaçlı Mahallesi, Ağaçlı Köy Yolu'nda meydana geldi. İstanbul Havalimanı'nda çalışan personeli taşıyan 34 GEL 771 plakalı otobüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 6 metre yükseklikte şarampole yuvarlandı.

27 KİŞİ YARALANDI
Otobüste sürücü ve 46 kişinin bulunduğu, kazada ilk belirlemelere göre 29 kişinin yaralandığı öğrenildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye gönderildi.

EKİPLER OLAY YERİNDE
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

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