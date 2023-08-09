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Denizli'de 4 yaşındaki çocuğa dayısı tarafından istismar iddiası ortalığı karıştırmıştı! Bakanlıktan yalanlama geldi

Denizli'de 4 yaşındaki bir çocuğa dayısı tarafından istismara uğradığı iddiası sosyal medyada büyük infiale yol açmıştı. Gündeme bomba gibi düşen bu skandala Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bu iddialara yalanlama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 00:00 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 18:21
Denizli’de 4 yaşındaki çocuğa dayısı tarafından istismar iddiası ortalığı karıştırmıştı! Bakanlıktan yalanlama geldi

Denizli'de 4 yaşındaki bir çocuğa dayısı tarafından istismara uğradığı iddiası herkesi ayaklandırdı. Kısa sürede infiale yol açan iddialar hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlık sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan bu iddiaları yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ÇOCUK HERHANGİ BİR RİSK ALTINDA DEĞİL"
"Haberlere konu olan çocuğun annesi eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 2019 yılında boşanma davası açmış ve eşi hakkında ilgili mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı verilmiştir. Haberlerde iddia edilenin aksine çocuğun dayısının kendileriyle birlikte değil başka bir ilde yaşadığı, ilgili mahkemenin çocuğun herhangi bir risk altında olmadığına yönelik karar verdiği bilgisine ulaşılmıştır.

Babanın İl Müdürlüğümüze 14 Haziran 2023 tarihinde avukatı aracılığıyla başvurduğu andan itibaren Bakanlığımız harekete geçerek çocuğa düzenli olarak psikososyal destek sağlamıştır. Ebeveynleri arasındaki çekişmeli durumdan olumsuz etkilendiği gözlemlenen çocuk için Sağlık ve Danışmanlık Tedbir Kararları alınmıştır.



"SOMUT BİR DELİL BULUNMADI"
Daha önce farklı basın yayın organlarında ileriye sürülen habere konu iddialar, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturulmuş ve dayının çocuğa yönelik herhangi bir cinsel içerikli eylemde bulunduğuna dair somut bir delil bulunmadığı gerekçesi ile şüpheli hakkında kovuşturmaya gerek olmadığı kararı verilmiştir.

Çocuğun süreçten herhangi bir zarar görmemesi için gerekli psikososyal destek Bakanlığımız tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü durumun karşısında durmaya ve olayı adli, idari ve diğer tüm süreçleriyle yakından takip etmeye devam edeceğiz."

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