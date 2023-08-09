Denizli’de 4 yaşındaki çocuğa dayısı tarafından istismar iddiası ortalığı karıştırmıştı! Bakanlıktan yalanlama geldi

"SOMUT BİR DELİL BULUNMADI" Daha önce farklı basın yayın organlarında ileriye sürülen habere konu iddialar, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturulmuş ve dayının çocuğa yönelik herhangi bir cinsel içerikli eylemde bulunduğuna dair somut bir delil bulunmadığı gerekçesi ile şüpheli hakkında kovuşturmaya gerek olmadığı kararı verilmiştir.

Çocuğun süreçten herhangi bir zarar görmemesi için gerekli psikososyal destek Bakanlığımız tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü durumun karşısında durmaya ve olayı adli, idari ve diğer tüm süreçleriyle yakından takip etmeye devam edeceğiz."