Aysu Türkoğlu adını yine tarihe yazdırdı! Kuzey Kanalı’nı geçen ilk Türk kadın sporcu oldu..

İngiltere Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçen yıl 16 saat 28 dakikada 60 kilometre yüzerek geçen ve bunu başaran en genç Türk sporcusu olan Aysu Türkoğlu (22), yeni hedefi için İrlanda'ya gitti.

Türkoğlu, Türkiye saatiyle 07.44'te İrlanda-İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı geçmek için kulaç atmaya başladı. Yüzüş sırasında Türkoğlu zaman zaman denizanaları ile tehlikeli bölgelerden geçti. 40 kilometrelik uzun parkurda Aysu'ya bazı anlarda yunuslar da eşlik etti.