Tarihe geçen dünyanın ilk başarılı rahim naklini gerçekleştirildi!

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan... Yaptığı nakillerle bilim tarihini adeta yeniden yazdı. Yüz ve kol derken rahim nakli ile bir ilke imza attı. Derya Sert'e 12 yıl önce dünyanın ilk başarılı rahim naklini yaptı.

Genç kadın kadavradan alınan rahim sayesinde 4 Haziran 2020'de oğlu Ömer'i kucakladı. İşte bu tarihi an bilim dünyasını hayran bıraktı. Herkes Prof. Dr. Ömer Özkan'ın bilgilerinden yararlanmak için soluğu Antalya'da aldı. İngiltere, Almanya, Hollanda, Amerika, Çin, Hindistan ve Çekya gibi ülkelerden gelen bilim insanları Ömer Özkan'dan ders almak için adeta kapıda yattı. İşte bu gururlandıran başarı tarihi bir ödül için de kapıyı araladı.