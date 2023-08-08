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MİT göçmen kaçakçılarına fırsat vermiyor! İzmir'de düzenlenen operasyonda 7 organizatör tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) göçmen kaçakçılarına fırsat vermiyor. İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda, Karaburun ilçesi açıklarında bir yelkenli teknede 2'si yabancı uyruklu 7 organizatör ve 162 kaçak göçmen yakalandı. 7 Organizatör şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 20:28 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 20:28
MİT göçmen kaçakçılarına fırsat vermiyor! İzmir’de düzenlenen operasyonda 7 organizatör tutuklandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MİT Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen çalışma kapsamında, Karaburun ilçesinde bir yelkenli teknede çok sayıda kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

4 Ağustos günü Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile eş zamanlı yapılan operasyonda 162 kaçak göçmen ile 2'si yabancı uyruklu 7 organizatör şüphelisi yakalandı.

Yasa dışı geçişleri organize ettikleri belirlenen 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Yasa dışı geçişte kullanılan tekneye el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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