İstanbul’da ağızlık takılmayan köpek yaşlı çifte saldırdı! Çevredekiler o anları anbean kayıt altına aldı

Son dönemlerde Türkiye'de birçok can kaybına neden olan başıboş köpek sorununa yönelik önlemler alınması için adımlar atılsa da saldırılar devam ediyor.

Sahipsiz, başıboş köpekler kadar; büyük cins saldırgan köpekler de sahiplerinin ağızlık kuralına uymadıkları için tehlike saçıyor.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Moda sahilinde sahibi tarafından ağızlıksız dolaştırılan bir köpek, yoldan geçen bir vatandaşa saldırdı. Küçük köpeğini kucağında taşıyan sahibi yere yuvarlanırken, çevrede bulunan vatandaşlar araya girmeye çalıştı.