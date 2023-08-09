İstanbul için özel deprem yasası geliyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıkladı

EN ÇOK YIKIM HATAY'DA

2 milyona yakın vatandaşın da halen evinden uzakta yaşadığını belirten Özhaseki, konteynerlerde 466 bin, çadırda ise 55 bin kişinin yaşadığını kaydetti.

Bakan en çok yıkımın 254 bin bina ile Hatay'da olduğunu ifade etti.