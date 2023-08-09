Zam talebini reddetti: Kiracıya ev sahibinden cinsel içerikli mesaj ve tehdit! "Hayatım bir şarjöre bağlı.."

"UYGUNSUZ FOTOĞRAF GÖNDERDİ"

Yaşadıklarını anlatan Sak, "Eve ocak ayında girdim. Depremden hemen sonra ev sahibi kira artışı yapmak istediğini söyledi. Ben de sözleşme prosedürlerine göre hareket edeceğimi ve istediği 7 bin TL'yi ödeyemeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine tehdit etmeye başladı. 'Seni mahallede rezil edeceğim, öldüreceğim' gibi ifadeler kullandı, mesajlar gönderdi.

Karakola gidip şikayetçi oldum, ifade verdim. Ancak hiçbir sonuç elde edemedim. Aradan 1 ay geçti telefondan yine mesajlar yazdı. Ölümle tehdit etti, uygunsuz fotoğraf gönderdi. Yine karakola gidip şikayetçi oldum ancak ertesi gün yine tehdit mesajları devam etti. Hala tehdit mesajları alıyorum. Ben her gün mü karakola gideceğim ? Şu an can güvenliğim tehlike altında. Kendimi güvende hissetmiyorum. Bu adam bu mesajları göndermeye devam ediyor ve hakkında hiçbir işlem başlatılmıyor" dedi.

"HAYATIM BİR ŞARJÖRE BAĞLI"

Evden dışarı çıkmaya bile korktuğunu söyleyen Sak, "Gece evimde rahat uyuyamıyorum, dışarı çıkmaya korkuyorum. Zaten çalışmıyorum, sosyal yardımlarla geçimimi sağlıyorum. Aldığım o yardımı da kiraya veriyorum. Oğlumla evde yalnız yaşıyorum, korkuyorum. Hayatımın bir şarjöre bağlı olduğunu söylüyor.

Bunu eyleme dönüştürmemiş ama yapacak potansiyeli var demek ki. Şikayette bulunmama rağmen aylardır tehdit mesajları devam ediyor. Gece ses duyduğumda acaba geldi mi diye korkuya kapılıyorum, oğlum da benim gibi korkuyor. Bu duruma çare bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

EV SAHİBİ İDDİALARI REDDETTİ

Ev sahibi S.H. iddialara karşılık olarak kirasıcı Sak'a mesaj gönderenin kendisi olmadığını belirterek, iddiaları reddetti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN