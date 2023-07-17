İstanbul'da deprem hazırlığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki duyurdu: Projeler hazır





"Devlete müracaat ederek 'Ben bir çadır istiyorum, konteyner kente gideceğim veya yurtlarda kalabilirim' diyen insanların sayısı 1 milyon 903 bin. Şu anda çadırlarımızda kalan insan sayımız da 55 bin civarında. En az grup burada. Bir taraftan konteyner kentler yapılıyor, oraya yavaş yavaş taşınıyor, sayı gitgide eksiliyor. Türkiye genelinde 312 konteyner kent kurulmuş. Bu 312 konteyner kentte 467 bin kişi var. Yurtlarda, sosyal tesislerde, otellerde kalanlar ise 79 bin. Bunlar şu andaki sayılar."

Şehirlerde devam eden enkaz kaldırma çalışmaları ve bu işlemler sırasında oluşan aşırı toz şikayetlerine değinen Özhaseki, ağır hasarlı binaların yıkımının devam ettiğini, şehirlerde yıkım işlemlerinin yüzde 20-25'lerde olduğunu ve 2-3 ay daha bu işin süreceğini belirtti.

Enkaz kaldırma ve yıkım işlemleri konusunda daha önce yapılan ihalelerde, "Yerinde ayrıştırılsın" denildiğini dile getiren Özhaseki, "Asbestli boruların olduğu bir ortamda tehlikeli bir durum bu. Şehir içine adeta zehir saçıyor. Şartnameleri değiştirip deponi alanlarında bunların yapılmasını, oraya kadar bir an önce taşınmasını, gerekirse şartnamelerde birtakım ek değişikliklerle revize yapılarak işin hızlandırılmasını arkadaşlara talimat verdik." ifadesini kullandı.

Özhaseki, 180 bin deprem konutu ihalesinin yapıldığını, inşaatların yüzde 90-95 civarında devam ettiğini anlattı ve "Başlayanlar bir yıl içinde bitecek. 319 bin konuta çıkaracağız." diye konuştu.

Yerinde dönüşüm formülü de geliştirdiklerini belirten Özhaseki, "Yıkılan evin zemininde bir sorun yoksa yerinde dönüşümüyle ilgili devlet olarak bir destek vereceğiz. 100 metrekarelik bir ev için 500 bin lira hibe, 500 bin lira da kredi veriyoruz." dedi.