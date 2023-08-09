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Ev sahibinden kiracıya akılalmaz tehdit: Evi boşalt molotof atar yakarım

Ev sahibi kiracı kavgalarına bir yenisi de İstanbul Ataşehir'de eklendi. Oturduğu ev için yasal zam artışı isteyen kiracı Rıfat N, ev sahibi Erhan D'nin tehdidine maruz kaldı. Ev sahibi Erhan D. "Molotof atarım, yakarım. Sen film izle daha, senin kafa nanik mi" diyerek tehditler savurdu.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 09:00 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 09:18
Ev sahibinden kiracıya akılalmaz tehdit: Evi boşalt molotof atar yakarım

İstanbul Ataşehir'de yaşanan ec sahibi kiracı kavgasından akılalmaz tehditler savuruldu.

Olay, geçen ocak ve nisan aylarında İstanbul Ataşehir'de gerçekleşti. Yaklaşık 4 yıldır Erhan D.'nin evinde kiracı olarak ikamet eden Rıfat N. ev sahibinin yasal sınır olan yüzde 25 zam oranından daha fazla tam talebiyle karşılaştı.

EV SAHİBİNDEN KİRACIYA TEHDİT: EVİ BOŞALT, MOLOTOF ATARIM, YAKARIM
Bin 200 liraya oturan kiracı yasal zam oranı olan yüzde 25'lik artış istedi ancak ev sahibinin tehditlerine maruz kaldı. Sabah'taki habere göre kiracısı, Rıfat N'ye "Evi boşalt. Molotof atarım. Ben yakarım evi bile, anlıyorsun" diyen ev sahibi, tehditleri diğer aile bireylerine de sirayet ettirdi.

Kiracısının babası Abdi N'ye de, "Sizi devlet mi koruyacak? Hemen boşaltsın" dedi.

"YASA TANIMAM, SENİN KAFA NANİK Mİ?"
Tehditlerden bunalan kiracı Rıfat N, huzurunun kaçacağı korkusuyla yüzde 76 oranında zam yaptı ve kirası 2 bin lirayı geçti. Ancak yine de ev sahibinden kurtulamadı. Anlaşmış olmalarına rağmen bir zam daha isteyen ev sahibi Erhan D. kiracısının eşyasını kapıya koymakla, dahası ölümle tehdit etti. "Sen evi boşaltma, bak ne oluyor? Kimse seni koruyamaz. Ben yasa falan tanımam. Seni devlet mi koydu buraya? Senin kafa nanik mi? Sen adamına denk geldin. Sen beni bileyle, sen film izle daha" şeklinde devletin belirlediği sınırları tanımadığını belirterek tehditlerine devam etti.

"EŞİM RUH GİBİ DOLAŞTI" DİYEREK ŞİKAYET ETTİ
Hayatından endişe eden kiracı Rıfat N. savcılığın kapısını çaldı. Her tehdit sonrası can güvenliğinden endişe ettiği için eşiyle birlikte babasının yanına taşındığını belirten Rıfat N, "Düzenimiz bozuldu. Eşim daha fazla yıprandı, günlerce ruh gibi dolaştı. Eve gidip gelirken korku yaşadı" dedi.

Yasal haklarını hiçe sayan ve aile huzurunu kaçıran ev sahibinden şikâyetçi oldu. Tehdit dolu mesajları da savcılığa sundu. Savcılık ev sahibinin şüpheli olarak ifadesinin alınması için emniyete yazı yazdı.

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