Ev sahibinden kiracıya akılalmaz tehdit: Evi boşalt molotof atar yakarım

"YASA TANIMAM, SENİN KAFA NANİK Mİ?"

Tehditlerden bunalan kiracı Rıfat N, huzurunun kaçacağı korkusuyla yüzde 76 oranında zam yaptı ve kirası 2 bin lirayı geçti. Ancak yine de ev sahibinden kurtulamadı. Anlaşmış olmalarına rağmen bir zam daha isteyen ev sahibi Erhan D. kiracısının eşyasını kapıya koymakla, dahası ölümle tehdit etti. "Sen evi boşaltma, bak ne oluyor? Kimse seni koruyamaz. Ben yasa falan tanımam. Seni devlet mi koydu buraya? Senin kafa nanik mi? Sen adamına denk geldin. Sen beni bileyle, sen film izle daha" şeklinde devletin belirlediği sınırları tanımadığını belirterek tehditlerine devam etti.

"EŞİM RUH GİBİ DOLAŞTI" DİYEREK ŞİKAYET ETTİ

Hayatından endişe eden kiracı Rıfat N. savcılığın kapısını çaldı. Her tehdit sonrası can güvenliğinden endişe ettiği için eşiyle birlikte babasının yanına taşındığını belirten Rıfat N, "Düzenimiz bozuldu. Eşim daha fazla yıprandı, günlerce ruh gibi dolaştı. Eve gidip gelirken korku yaşadı" dedi.

Yasal haklarını hiçe sayan ve aile huzurunu kaçıran ev sahibinden şikâyetçi oldu. Tehdit dolu mesajları da savcılığa sundu. Savcılık ev sahibinin şüpheli olarak ifadesinin alınması için emniyete yazı yazdı.