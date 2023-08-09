Akbelen’de ’devreye giren el’! Bir provokasyonun perde arkası: Berat Albayrak yıllar öncesinden bugünleri işaret etmişti

Tam bağımsız enerji politikalarını hayata geçirebilmek adına madencilik sahasında projelerini hızlandıran Türkiye, her seferinde takoz muhalefetin provokatif saldırılarıyla mücadele ediyor. Son olarak Akbelen'de meydana gelen olaylar, bir kez daha enerji alanında 'görünmez' güçlerin kirli çalışmalarını hatırlattı. Gezi'den bu yana değişmeyen saldırıların ardından akıllara eski Enerji ve Tabii Kaynakları Berat Albayrak'IN değerlendirmesi geldi.

"BİR EL HEP DEVREDE"

Albayrak kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli' kitabında, "Bir el, Türkiye kendi kömürünü kullanmasın diye hep devrede. Bu maden meselesinde de böyle. "Çevreci" olarak nitelendirilen bazı yapılar, kömür meselesinde sürekli olumsuz gündem yaparak bizi buradan geri durmaya ve itmeye çalıştı. Fakat ne hikmetse biz bu yapıların ithal kömüre karşı eylem yaptıklarını hiç görmedik" ifadelerini kullanmıştı.