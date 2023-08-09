Kahramanmaraş Göksun’da deprem! | AFAD Kandilli Rasathanesi son depremşer

Kahramanmaraş Göksun'da deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Büyüklük:3.8 (Mw) Yer:Göksun (Kahramanmaraş) Tarih:2023-08-09 Saat:08:10:23 TSİ Enlem:37.963 N Boylam:36.285 E Derinlik:7 km"
ASRIN FELAKETİNİN MERKEZ ÜSSÜ KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü... Pazarcık ilçesinde saat: 04.17'de, Elbistan ilçesinde ise saat: 13.24'te peş peşe yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki felakette, Türkiye'de 50 bin'den fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.
AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER
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2023.08.09 08:32:33 36.1687 36.1973 15.2 -.- 3.0 3.1 ENEK-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.08.09 08:20:55 36.3147 35.9083 5.6 -.- 1.4 -.- AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.08.09 08:10:21 37.9858 36.2537 5.0 -.- 4.0 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.09 07:24:26 38.9043 37.2232 21.1 -.- 1.6 -.- YILANHOYUK-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.08.09 07:09:04 36.2340 35.9332 12.7 -.- 2.1 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.08.09 07:02:41 38.3135 37.2518 5.0 -.- 1.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.09 07:01:34 37.8575 36.2847 23.8 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel