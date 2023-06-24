Kiracılar dikkat: Okumadan ev tutmayın, kirayı artırmayın! Ev sahibi yüzde 25'ten fazla artış isterse ne yapılmalı?

Kira artışlarını yüzde 25'le sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2024'e kadar uzatılırken, ev sahipleri bu oranın üzerinde zam yapamayacak, kiracıları zorla çıkaramayacak, tahliye davaları reddedilecek.

Kiracı kira dönemi gelince yüzde 25 artış yapacak, ancak beşinci yılını dolduran kiracılar için bu oranın üzerinde artış söz konusu olabilecek. Ev sahiplerinin yüzde 25'in üzerinde kira talebi durumunda kiracıların bunu kabul etmemesi ve ödemeleri banka hesabına yapması gerekiyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...





EŞYALI EV İÇİN DE GEÇERLİ: Yüzde 25 artış sınırına ilişkin düzenlemede eşyalı-eşyasız ayrımı bulunmuyor.



HESABI KAPATAMAZ: Bazı ev sahipleri kiranın yatırılmadığını öne sürmek için banka hesaplarını kapatıyor. Sözleşmedeki hesabın kapatılması durumunda kiracıya yeni hesabın bildirilmesi zorunlu. Ev sahibi ısrarla paylaşmazsa kiracı PTT hesabı ile ödeme yapabilir ya da mahkemeye başvurarak ödeme yeri tayin edilmesini isteyebilir. Kesinlikle elden ve belgesiz ödeme yapılmamalı.