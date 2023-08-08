İstanbul’da kıskançlık dehşeti: Erkek arkadaşıyla görüşmeye çalıştığını sandığı genç kadının hayatını kabusa çevirdi

İstanbul Bahçelievler'de K. Z. 31 Temmuz gecesi kaçırıldı. Çatalca'da bir villada rehin alındı. Bu işkenceyi yapan kişinin sosyal medya fenomeni G.K. olduğu ortaya çıktı.

G.K., K.Z.'nin sevgilisi c ile görüştüğünü sanıp genç kıza işkence yaptı. K. Z.'yi Gürcistan'a götürmek için yola çıkan zanlılar, polisin dikkati sayesinde yakalandı. Genç kadın ise ifadesinde kabus dolu anları anlattı. A.S.Ç., E.C.A., A.C.Ç. ve İ.Ç.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını anlattı. "Bu sırada G.K. zanlılara 'keyfinize bakın' diye talimat yağdırdı" ifadesini kullandı.





CEP TELEFONUYLA O ANLARI KAYDA ALDILAR

K.Z. ifadesinde tüm bu anların cep telefonu kamerasıyla videoya alındığını aktardı. Tüm sorumlunun G.K. olduğunu anlattı. İ.Ç. dışında tüm şüpheliler yakalandı. G.K. ve kardeşi U.C.de dahil olmak üzere 5 şüpheli tutuklandı. (Emir SOMER)

K. Z, G.K.ve yanındakiler tarafından işte bu villada günlerce rehin tutuldu.