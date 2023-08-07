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Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada sürücü İbrahim K. ile aynı araçtaki 5 kişi yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 00:00 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 01:15
Adana’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İbrahim K. (33) idaresindeki 80 LB 764 plakalı otomobil, Mustafabeyli Mahallesi'nde henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 F 1779 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü İbrahim K. ile aynı araçtaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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