Adana’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
İbrahim K. (33) idaresindeki 80 LB 764 plakalı otomobil, Mustafabeyli Mahallesi'nde henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 F 1779 plakalı otomobille çarpıştı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
İbrahim K. (33) idaresindeki 80 LB 764 plakalı otomobil, Mustafabeyli Mahallesi'nde henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 F 1779 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü İbrahim K. ile aynı araçtaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.