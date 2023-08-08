Diyarbakır’da 5 günlük yasak kararı! Kuraklığa karşı sıkı önlemler

DİSKİ Genel Müdürlüğü'nce mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve 45 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle su kullanımına yönelik bazı yasaklar getirildi.

OTO YIKAMA VE HALI YAKAMA YASAĞI GETİRİLDİ

Yasaklar, 2560 sayılı İSKİ Kanunu'nun 2'nci maddesine dayandırıldı. İçme suyu kesintilerinin önüne geçmek için 1-31 Ağustos tarihleri arasında iş yeri önü, kaldırım yıkama ve çevre sulamaları hortum ile yapılamayacak.