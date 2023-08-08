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Manisa’da kamyonetin üzerine kaya düştü: Ölü ve yaralılar var...

Manisa’nın Köprübaşı ilesinde seyir halindeki kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu yoldan çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı. Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 22:16 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 22:16
Manisa’da kamyonetin üzerine kaya düştü: Ölü ve yaralılar var...

Köprübaşı-Demirci kara yolu Borlu Mahallesi yakınlarında Hadi Aslan'ın kullandığı 16 N 6766 plakalı kamyonetin üzerine kaya düştü.

KAMYONET ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Kayanın çarpmasıyla yoldan çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ 3 YARALI
Yapılan incelemede kamyonetteki yolculardan Mehmet Nuri Dağlı hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Hadi Aslan ise diğer yolcular Bülent Aslan ve Halil İbrahim Kaçkan, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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