Manisa’da kamyonetin üzerine kaya düştü: Ölü ve yaralılar var...

Köprübaşı-Demirci kara yolu Borlu Mahallesi yakınlarında Hadi Aslan'ın kullandığı 16 N 6766 plakalı kamyonetin üzerine kaya düştü.
Köprübaşı-Demirci kara yolu Borlu Mahallesi yakınlarında Hadi Aslan'ın kullandığı 16 N 6766 plakalı kamyonetin üzerine kaya düştü.
KAMYONET ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Kayanın çarpmasıyla yoldan çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
1 ÖLÜ 3 YARALI
Yapılan incelemede kamyonetteki yolculardan Mehmet Nuri Dağlı hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Hadi Aslan ise diğer yolcular Bülent Aslan ve Halil İbrahim Kaçkan, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.