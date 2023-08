Dikkat meteor düşebilir! İstanbul’daki ışık süzmesi sosyal medyayı salladı: Önümüzdeki günlerde yine görülebilir...

MARMARİS'E 'GELİN'

Marmaris'te, 2023 yılının ilk 7 ayında 415 kişi dünya evine girdi. Ayda ortalama 60 çiftin nikahı kıyılırken, her sene olduğu gibi bu sene de yabancı uyruklu evlilikler dikkat çekti. Evliliklerde her iki tarafın da Türk vatandaşı olduğu 262 nikah kıyıldı. Her ikisi de yabancı uyruklu 46 nikah kıyılırken, yabancı kadınla evlilik 100, yabancı erkekle evlilik 7 olarak kayıtlara geçti. İlçede alternatif turizm çeşitleri arasında yer alan düğün turizminin özellikle Eylül ve Ekim'de gerçekleşmesi bekleniyor.