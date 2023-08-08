Dikkat meteor düşebilir! İstanbul’daki ışık süzmesi sosyal medyayı salladı: Önümüzdeki günlerde yine görülebilir...

TARİHİ AYIP Antalya Demre'ye bağlı Kaleköy ve Üçağız (Kekova) bölgesindeki batık şehir, talancıların ortasında kaldı. Birinci derecede arkeolojik sit alanı olan Kaleköy'e giden yerli ve yabancı bazı turistler akıl almaz yöntemlere başvurdu. Sabah erken saatte kano ile gezintiye çıkan tarih hırsızları batık şehirde dalış yaptı. Buradan çıkardıkları anfora ve mozaik parçalarını yanlarına alıp bölgeden uzaklaştı. Son zamanlarda bu tür olaylara sıkça rastladığını belirten tur teknesi sahipleri, "Biz bu kişileri uyardığımızda tehdit ediliyoruz. Acil önlem alınmalı" açıklamasını yaptı. (ERDOĞAN ÖZTÜRK)

MARMARİS'E 'GELİN' Marmaris'te, 2023 yılının ilk 7 ayında 415 kişi dünya evine girdi. Ayda ortalama 60 çiftin nikahı kıyılırken, her sene olduğu gibi bu sene de yabancı uyruklu evlilikler dikkat çekti. Evliliklerde her iki tarafın da Türk vatandaşı olduğu 262 nikah kıyıldı. Her ikisi de yabancı uyruklu 46 nikah kıyılırken, yabancı kadınla evlilik 100, yabancı erkekle evlilik 7 olarak kayıtlara geçti. İlçede alternatif turizm çeşitleri arasında yer alan düğün turizminin özellikle Eylül ve Ekim'de gerçekleşmesi bekleniyor.

DEPODA PATLAMA Kocaeli 'nin Derince İlçesi'ndeki Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda dün patlama meydana geldi. Şiddetli patlama kentin genelinde hissedildi. Liman çevresinden yükselen dumanlar da birçok noktadan görüldü. Konuyla ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bir açıklama yaptı. Patlamanın siloya gemiden buğday yüklenirken olduğunu söyleyen Yavuz, "Teknik incelemeye göre patlama buğday tozu sıkışmasından medana geldi" ifadesini kullandı. Olayda 3'ü ağır 12 kişinin yaralandığını söyleyen Yavuz, enkaz altında kalan kimsenin olmadığı bilgisini de verdi. Vali Yavuz, "Şu anda öngördüğümüz yeni bir patlama riski yok ancak önlemlerimizi aldık" ifadelerini kullandı.

YANGIN PANİĞİ Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'ndeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangında zaman zaman şiddetli patlamalar yaşandı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının diğer fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı ekipler tedbirlerini arttırdı.

SINIR ÖTESI ACI

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan gemi makine dairesi personeli Sinan Ergül (52), 2 ay önce çalışmak için Vietnam'a gitti. Olay günü de kaptan arkadaşı ile gemiden çıkıp şehre indi. Alışveriş merkezine gitti. Çıkışta iki arkadaş gemiye dönmek için taksi beklemeye başladı. O sırada kasaptan bıçak çalarak yanlarına gelen Tran Van Son (24), önce Ergül'ü bıçakladı. Kanlar içinde kalan talihsiz adam kurtarılamadı.

İHMALLER ZİNCİRİ...

Zanlıyakalanırken talihsiz gemici Sinan Ergül'ün cenazesi İstanbul'da gözyaşları ile karşılandı. Adli Tıp önünde eşinin cenazesini alan Pınar Ergül'ün feryatları yürekleri dağladı: Hukuki yollardan haklarımızı arayacağız. Yapanların yanına kalmasını istemiyoruz. Hep ihmaller silsilesi var. 5 yaşındaki ikizlerimi babasız bıraktılar.