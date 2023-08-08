PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Yaşam Haberleri

Dikkat meteor düşebilir! İstanbul’daki ışık süzmesi sosyal medyayı salladı: Önümüzdeki günlerde yine görülebilir...

İstanbul’daki ışık süzmesi büyük heyecan yarattı. ‘Meteor düştü’ iddiası sosyal medyayı salladı. İşte sizler için derlediğimiz 8 Ağustos TAKVİM gazetesi yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 06:58
Dikkat meteor düşebilir! İstanbul’daki ışık süzmesi sosyal medyayı salladı: Önümüzdeki günlerde yine görülebilir...

İstanbul'da önceki gece saat 02.30 sıralarında gökyüzünde görülen sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi, büyük heyecan yarattı. 'Meteor düştü' iddiaları bir anda sosyal medyada yayıldı. Söz konusu anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Sosyal medyada gündem olan görüntüler, İstanbul ile birlikte çevre illerde de kameralar ve cep telefonlarla kayda alındı. Söz konusu olayın meteor düşmesi olduğu iddiası ortaya atıldı. Her yıl Temmuz ayı ortasından Ağustos'un sonuna kadar aktif olan "perseid meteor" yağmurunun, önümüzdeki günlerde de görülebileceği hatırlatıldı...

YEĞEN GURURU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memleketi Afyonkarahisar Emirdağ'da bu yıl 16. kez düzenlenen Gurbetçi Festivali'ne katıldı. Ardından babasının köyü Tezköy'e uğradı. Burada yeğeni Göktaş'ı bakan olarak ilk kez gören Hasan Malak, gözyaşlarını tutamadı. "Allah bugünleri de gösterdi. Allah'a şükürler olsun" diyerek ağladı. Bu duygusal anlar, kameralara yansıdı.

ÇOCUKLAR GÜLSÜN
Asrın felaketi depremlerin merkez üssü konumundaki Kahramanmaraş'ta, "Bir Tebessüme Değer Derneği", BAYKAR tarafından kurulan konteynır kentte çocuklar için bir program düzenledi. Açık hava sinema gösterimi, palyaço gösterimi gibi farklı etkinliklerde depremzede çocuklar doyasıya eğlendi. Dernek kurucusu Fatih Akpınar, "Bölgedeki diğer 4 konteynır kentteki çocuklarımızı unutmadık. Bu ekinliklerimize 5 bin çocuğumuz katıldı. Etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.



CANAVAR AVCISI ARANIYOR
İskoçya'daki Loch Ness Merkezi, meşhur ve efsanevi Loch Ness Gölü Canavarı'nı yeniden arama çalışması başlatacağını ilan etti. Bunun için gönüllü olacak, "umut vaat eden canavar avcıları" aradığını söyledi...

SON DURAK DOLANDIRICI
Ağrı İsa Şahin, otomobil almak amacıyla, internet sitelerini inceledi. Yüzlerce kilometre uzaktaki Bursa'da, bir aracı gözüne kestirdi. Kocaeli'ndeki yakınları Ferdi ve Abdulkadir Durak ile görüşüp, aracı incelemeleri için Bursa'ya gönderdi. Yakınları, aracı görüp ekspertiz yaptırdıktan sonra, fiyatta da anlaşarak 50 bin TL kapora verdi. İşlemleri yapmak ve aracını almak için ertesi gün tekrar Bursa'ya giden Durak, noterde araç için kalan bedeli ödedikten sonra dolandırıldığını iddia etti. Tam 915 bin TL kaptıran Durak, "Satıcı 'polisim' deyince inandım. Kimliğine güvenip parayı kaptırdım" dedi. Polis kendisini Süleyman Ö. olarak tanıdan zanlıyı yakaladı. (ABBAS ÇAKAR)



DAĞLAR KIZI CEVAHİR
Hakkari'nin Narlı Köyü'nde yaşayan 30 yaşındaki Cevahir İlhan, kendini doğaya adadı. Üniversiteyi bitirdikten sonra köyde yaşamını sürdüren genç kız, yaralı bulduğu dağ keçisi ile yavrularının tedavisini yaptı. Ardından yeniden doğaya bıraktı. Genç kız, "Dağları gezerek hem ruhumu arındırıyorum hem de muhtaç hayvanlara yardım ediyorum" açıklamasını yaptı. (HÜSEYIN KAÇAR)

'MİS'PANYA
İspanyol Carlota Salazar (35), yürüyerek Kudüs'e gitmek için 13 Şubat'ta Zaragoza'dan yola çıktı. Şimdiye kadar tam 4 bin 800 kilometre yürüyüp Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'ne ulaştı. Doğan Dereli ve ailesi tarafından Türk misafirperverliğiyle ağırlandı. Geceyi Dereli ailesinin evinde geçiren Carlota Salazar, "Beni evlerinde bir kraliçe gibi ağırlayan Dereli Ailesi'ni hiç unutmayacağım" ifadesini kullandı.



HER KEDİ İÇİN 4 BİN 554 TL
İstanbul Eyüpsultan'da polis ekipleri, bir kişinin sokak hayvanlarının üzerine asit döktüğü ihbarı üzerine operasyon yaptı. Kısa süre sonra M.Ö. adlı şüpheli olayda kullandığı asitlerle birlikte yakalandı. M.Ö.'ün yakalandığında üzerinde bulunan asitlere savcılık talimatıyla el konarak, incelenmek üzere laboratuvara yollandı. Şüpheliye toplamda 20 kediye zarar verdiği için her kedi için 4 bin 554 lira olmak üzere toplamda 91 bin 80 lira para cezası kesildiği vurgulandı. M.Ö.'ün ayrıca hayvan bulundurması yasaklandı.

TARİHİ AYIP
Antalya Demre'ye bağlı Kaleköy ve Üçağız (Kekova) bölgesindeki batık şehir, talancıların ortasında kaldı. Birinci derecede arkeolojik sit alanı olan Kaleköy'e giden yerli ve yabancı bazı turistler akıl almaz yöntemlere başvurdu. Sabah erken saatte kano ile gezintiye çıkan tarih hırsızları batık şehirde dalış yaptı. Buradan çıkardıkları anfora ve mozaik parçalarını yanlarına alıp bölgeden uzaklaştı. Son zamanlarda bu tür olaylara sıkça rastladığını belirten tur teknesi sahipleri, "Biz bu kişileri uyardığımızda tehdit ediliyoruz. Acil önlem alınmalı" açıklamasını yaptı. (ERDOĞAN ÖZTÜRK)

MARMARİS'E 'GELİN'
Marmaris'te, 2023 yılının ilk 7 ayında 415 kişi dünya evine girdi. Ayda ortalama 60 çiftin nikahı kıyılırken, her sene olduğu gibi bu sene de yabancı uyruklu evlilikler dikkat çekti. Evliliklerde her iki tarafın da Türk vatandaşı olduğu 262 nikah kıyıldı. Her ikisi de yabancı uyruklu 46 nikah kıyılırken, yabancı kadınla evlilik 100, yabancı erkekle evlilik 7 olarak kayıtlara geçti. İlçede alternatif turizm çeşitleri arasında yer alan düğün turizminin özellikle Eylül ve Ekim'de gerçekleşmesi bekleniyor.



DEPODA PATLAMA
Kocaeli'nin Derince İlçesi'ndeki Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda dün patlama meydana geldi. Şiddetli patlama kentin genelinde hissedildi. Liman çevresinden yükselen dumanlar da birçok noktadan görüldü. Konuyla ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bir açıklama yaptı. Patlamanın siloya gemiden buğday yüklenirken olduğunu söyleyen Yavuz, "Teknik incelemeye göre patlama buğday tozu sıkışmasından medana geldi" ifadesini kullandı. Olayda 3'ü ağır 12 kişinin yaralandığını söyleyen Yavuz, enkaz altında kalan kimsenin olmadığı bilgisini de verdi. Vali Yavuz, "Şu anda öngördüğümüz yeni bir patlama riski yok ancak önlemlerimizi aldık" ifadelerini kullandı.

YANGIN PANİĞİ
Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'ndeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangında zaman zaman şiddetli patlamalar yaşandı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının diğer fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı ekipler tedbirlerini arttırdı.

SINIR ÖTESI ACI
İstanbul Esenyurt'ta yaşayan gemi makine dairesi personeli Sinan Ergül (52), 2 ay önce çalışmak için Vietnam'a gitti. Olay günü de kaptan arkadaşı ile gemiden çıkıp şehre indi. Alışveriş merkezine gitti. Çıkışta iki arkadaş gemiye dönmek için taksi beklemeye başladı. O sırada kasaptan bıçak çalarak yanlarına gelen Tran Van Son (24), önce Ergül'ü bıçakladı. Kanlar içinde kalan talihsiz adam kurtarılamadı.

İHMALLER ZİNCİRİ...
Zanlıyakalanırken talihsiz gemici Sinan Ergül'ün cenazesi İstanbul'da gözyaşları ile karşılandı. Adli Tıp önünde eşinin cenazesini alan Pınar Ergül'ün feryatları yürekleri dağladı: Hukuki yollardan haklarımızı arayacağız. Yapanların yanına kalmasını istemiyoruz. Hep ihmaller silsilesi var. 5 yaşındaki ikizlerimi babasız bıraktılar.

CANİ BABA
İstanbul Kağıthane'de yaşayan Y.C. (35), bir süredir 4 çocuğunun annesi olan eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Sorunlarla baş edemeyen kadın, çocuklarını geride bırakarak eşini terk etti. Genç kadın Gaziantep'teki ailesinin yanına gidince çileden çıkan adam eşine az rastlanır bir olaya imza attı.

ÖNCE BAĞLADI SONRA DARP ETTİ
En büyüğü 12 yaşında olan 4 çocuğunu birbirine bağladı. Darp edip video kaydına aldı. İnsanın kanını donduran sahnelerin yer aldığı videoyu görenler cani baba hakkında ihbar yaptı. Y.C. tutuklanırken çocuklar annesine teslim edildi. (Atakan IRMAK)

C'ANA'VAR!
İstanbul'da yabancı uyruklu G.A., küçük kızına şiddet uyguladı. Komşuları hemen kapısını çaldı. "Ufacık çocuk, yapmayın" diyerek uyardı. Ancak "Kendi çocuğumu öldürsem bile benim hakkımdır" diyen annenin yanıtı herkesi şoka uğrattı. Komşular, şiddeti çekip sosyal medyadan yayınladı. Bunun üzerine ekipler polis harekete geçip G.A'yı gözaltına aldı.



KALAŞNİKOFLU PUSU
İstanbul Sarıyer'de orman yolunda 10 AID 542 plakalı motosikletle seyreden sürücü Abdülmelik Ateş ve Şakir Zana'nın önü, pusu kuran saldırganlar tarafından kesildi. Motosikletli iki kişiye, Kalaşnikoflu şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi.



Ateş ile Zana olay yerinde hayatını kaybetti. Yol kenarında ise 14 adet Kalaşnikof kovanı ile tabanca ele geçirildi. Olayı gerçekleştiren saldırgan ya da saldırganların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

7 BELA 8 VEDA
Beyoğlu'nda hareket halindeki bir otomobilden, yol kenarındaki 2 kişiye ateş açıldı. Biri öldü, biri ağır yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin, "7 bela Taner" olarak tanınan Taner Şanlı olduğu ortaya çıktı.

Sabıkadosyası kabarık olan ünlü gangster, en son polisi ilaçlı meyve suyuyla uyutup hastaneden kaçmıştı.

YÜREK 'DAĞ'LADI!
Almanya'da pedagog olarak çalışan Dr. Devrim Kaya Lehmann (44), hafta sonu tatili için ailesiyle Fransa'ya gitti. Alp Dağları bölgesinde yürürken üzerine ağaç devrildi. Talihsiz kadın, hayatını kaybetti.



84 MİLYON DEVRETTİ
6+joker bilen çıkmayınca 84 milyon 713 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 252 bin 211'er, 4 bilenler 3 bin 552'şer, 3 bilenler 221'er, 2 bilenler 21'er lira alacak.


BİR KİŞİYE 1 MİLYON
10 bilen bir kişi, bir milyon 46 bin lira kazandı. 9 bilenler 8 bin 312'şer, 8 bilenler 464'er, 7 bilenler 89'ar, 6 bilenler ve hiçbir numarayı bilemeyenler 15'er lira alacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA