Yağış alarmı! İstanbul’da sıcaklara kısa bir ara... Meteoroloji’den uyarı geldi! | Hava durumu

İSTANBUL NEFES ALACAK Sıcaklığı en çok hisseden illerden olan İstanbul bugün biraz olsun nefes alıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da parçalı bulutlu ve yağışlı bir hava kendisini gösterecek.

METETOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un batı, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Ağrı çevreleri ile gece saatlerinde Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.