Stil İkonu yarışmacısı Gizem Karamelek’in eski vukuatı ortaya çıktı: Eski erkek arkadaşını dövdürmüş

Gürcistan'a götürülmek üzere sahte plakalı bir araca bindirilen Kübra Z., aracın Çorum'da polis kontrol noktasında durdurulması ile kurtuldu.

Gizem Karamelek'in de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı.

DARP ETTİRDİ

Sabah gazetesinin haberine göre; olayın azmettiricisi Karamelek'in daha önce de kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan eski erkek arkadaşı Anıl Doğu A.'yı darp ettirdiği ortaya çıktı.

Anıl Doğu A, 13 Şubat günü Karamelek tarafından tuzak kurulduğunu, çağırıldığı Bahçeşehir Göleti civarına tanımadığı kişilerce darp edildiğini iddia etti.

Anıl Doğu A., darp edildiği anın görüntülerinin Karamelek'in sosyal medyadan "Beni bir daha rahatsız edersen seni yakacağım" notuyla paylaştığını belirtti.