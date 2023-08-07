Tatilden dönen aile kaza yaptı: 4 ölü, 2 yaralı

ARKADAN ÇARPTI Bursa - İzmir karayolu üzeri Bursa istikameti Karacabey'in Uluabat Mahallesi mevkiinde sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Orhan Çalışkan 'ın (46) kullandığı 16 KPD 36 plakalı araç, Uluabat Mahallesi'nde park halinde bulunan ve içerisinde Harun T.'nin (42) uyuduğu 35 BDJ 710 plakalı çekiciye bağlı 35 AJN 345 plakalı dorseye arkadan çarptı.

4 KİŞİYE MEZAR OLDU 16 KPD 36 plakalı araçtakiler sıkıştıkları yerden Karacabey itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılırken, otomobil sürücüsü Orhan Çalışkan (46), eşi Serpil Çalışkan (40), kızları Ceyda Çalışkan (16) ve arkadaşı Ceyda Vatansever 'in (16) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine polis, jandarma, 112 sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Araçtan yaralı olarak kurtarılan Zümral Şengün (17) ve sürücü Orhan Çalışkan'ın oğlu Ramazan Batın Çalışkan (14) ise olay yerinde ilk müdahalelerin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.