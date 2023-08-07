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Tatilden dönen aile kaza yaptı: 4 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, İzmir tatilinden dönen ailenin bulunduğu otomobil, yol kenarında bekleyen çekiciye arkadan çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü, eşi, kızı ile kızının arkadaşı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yol kenarına tır ve kamyonların parkları neticesinde bu tür kazaların sürekli yaşandığını belirten vatandaşlar, yetkililerin duruma el atmalarını istedi.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 00:00 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 10:55
Tatilden dönen aile kaza yaptı: 4 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, İzmir'den tatilden dönen ailenin bulunduğu aracın tıra arkadan çarptığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ARKADAN ÇARPTI
Bursa - İzmir karayolu üzeri Bursa istikameti Karacabey'in Uluabat Mahallesi mevkiinde sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Orhan Çalışkan'ın (46) kullandığı 16 KPD 36 plakalı araç, Uluabat Mahallesi'nde park halinde bulunan ve içerisinde Harun T.'nin (42) uyuduğu 35 BDJ 710 plakalı çekiciye bağlı 35 AJN 345 plakalı dorseye arkadan çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine polis, jandarma, 112 sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

4 KİŞİYE MEZAR OLDU
16 KPD 36 plakalı araçtakiler sıkıştıkları yerden Karacabey itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılırken, otomobil sürücüsü Orhan Çalışkan (46), eşi Serpil Çalışkan (40), kızları Ceyda Çalışkan (16) ve arkadaşı Ceyda Vatansever'in (16) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçtan yaralı olarak kurtarılan Zümral Şengün (17) ve sürücü Orhan Çalışkan'ın oğlu Ramazan Batın Çalışkan (14) ise olay yerinde ilk müdahalelerin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni savcının olay yeri incelemesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

TEPKİ GÖSTERDİLER
Kaza sonrası tek şeritten ilerleyen trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, yol kenarına tır ve kamyonların parkları neticesinde bu tür kazaların sürekli yaşandığını belirten vatandaşlar tepki göstererek, yetkililerin duruma el atmalarını istedi.

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