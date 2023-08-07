Adana’da geri dönüşüm tesisinde yangın!

Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın bitişikteki kozmetik fabrikasına da sıçradı.

Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yandaki kozmetik fabrikasına da yayıldı.