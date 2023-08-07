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Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın!

Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki kozmetik fabrikasına da sıçradı. Harekete geçen ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 08:46 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 08:47
Adana’da geri dönüşüm tesisinde yangın!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın bitişikteki kozmetik fabrikasına da sıçradı.

Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yandaki kozmetik fabrikasına da yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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