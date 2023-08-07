Patlamanın ardından bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DERİNCE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, canlı yayında yaptığı açıklamada "Şu anda 4 yaralımız var. Arkadaşlar çalışıyor. Bir patlamanın olduğunu biliyoruz. Benim gördüğüm iki silonun altı açıldı" dedi.





A Haber muhabiri Hakan Süer olay yerinden detayları aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları:



"GÖÇÜK ALTINDA YARALI VAR" İDDİASI

İnanılmaz şiddetli bir patlama meydana geldi. Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nde bölgeye şu anda çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk ediliyor. Yollar kapatıldı. Şu anda sadece ambulans ve itfaiye ekiplerinin geçişlerine izin veriliyor. Göçük altında yaralı olduğuna dair de bilgiler söz konusu. Çok şiddetliydi patlama.





Gölcük'ten Değirmendere'den de o ses duyuldu. Kocaeli'nin her yerinden duyuldu. Çok şiddetli bir patlamaydı. Gerçekten deprem etkisi yarattı.