Kocaeli'nin Derince ilçesindeki limanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede yangın çıktı.
Olay, saat 14.35 sıralarında Derince Limanı'nda bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin silolarında meydana geldi.
Limanda bulunan silolarda bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DERİNCE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, canlı yayında yaptığı açıklamada "Şu anda 4 yaralımız var. Arkadaşlar çalışıyor. Bir patlamanın olduğunu biliyoruz. Benim gördüğüm iki silonun altı açıldı" dedi.
PATLAMA ANI
Derince'deki patlama anı saniye saniye kameralara yansıdı. Patlamanın etkisiyle TMO silosunda göçük olduğu gözlemlendi.
A Haber muhabiri Hakan Süer olay yerinden detayları aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları:
"GÖÇÜK ALTINDA YARALI VAR" İDDİASI
İnanılmaz şiddetli bir patlama meydana geldi. Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nde bölgeye şu anda çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk ediliyor. Yollar kapatıldı. Şu anda sadece ambulans ve itfaiye ekiplerinin geçişlerine izin veriliyor. Göçük altında yaralı olduğuna dair de bilgiler söz konusu. Çok şiddetliydi patlama.
Gölcük'ten Değirmendere'den de o ses duyuldu. Kocaeli'nin her yerinden duyuldu. Çok şiddetli bir patlamaydı. Gerçekten deprem etkisi yarattı.