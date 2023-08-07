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Şanlıurfa'da sulama kanalından kadın cesedi çıktı!

Şanlıurfa’da sulama kanalında kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu. Kadının cenazesi, ölüm sebebi ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 17:13 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 17:13
Şanlıurfa’da sulama kanalından kadın cesedi çıktı!

Şanlıurfa'da sulama kanalında kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.

Olay, öğleden sonra Karşıyaka Mahallesi'nde geçmekte olan sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede yürüyenler, bir kadının su üzerinde hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin halatla yaptıkları çalışma sonucunda sudan çıkarılan kadının, hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi, ölüm sebebi ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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