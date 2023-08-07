Skandal olaya skandal savunma! Sapık doktor muayene sırasında genç kıza kabusu yaşatmıştı: Bakın kendini nasıl savundu





Çalıştığım kuaföre müşteri olarak gelen aynı hastanede görevli doktor Hülya K.'ya konuyu anlattım. 'Sana bu şekilde muayene yapamaz, polise git şikayetçi ol, zaten daha önce de hakkında bu tür şeyler duymuştum' demesi üzerine şikayetçi oldum." dedi.





Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınıp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanan Dr. Ufuk S.'nin savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı.





OLAY GÜNÜNÜ KISMEN HATIRLIYORMUŞ!

Dr. Ufuk S., ifadesinde 6 yıldır devlet kadrosunda hekim olarak çalıştığını anlatıp, "Yaklaşık 1 yıldır da uzman çocuk doktoru olarak görev yapıyorum. Görev yaptığım hastanede çalışma saatleri değişkenlik gösteriyor. Bazen poliklinik bazen de nöbetçi hekim olarak görev yapıyorum. Hakkımda suç duyurusunda bulunan E.Ç.'yi tanımam ve bilmem. İfadesinde belirtmiş olduğu 4 Temmuz'da çocuk polikliniğinde hizmet vermekteydim. Olay gününü kısmen hatırlıyorum.

Çocuğu görsem şu anda hatırlamam. Olay günü odaya tek başına girdi. Yakını olup, olmadığını sordum. Dışarı da yakınının olduğunu söyledi. Ancak yakınını çağırmak istemedi. "KENDİM DE ÇIKARMADIM"

Kendisine şikayetini sorduğumda solunum sıkıntısı olduğunu, nefes almakta zorlandığını ifade etti. Rutin yaptığım şekilde muayene kısmına geçmesini söyledim. Kısa süre sonra hastanın yanına geçtim. Solunum sıkıntısı olduğu için kalbini dinlemek istedim. Bundan dolayı steteskop ile giysisini açmadan kalbini dinleyip, boğazına baktım. Batın muayenesini yapmak için uzanmasını istedim. Hastanın çamaşırını ya da giysisini çıkarmasını istemedim, kendim de çıkarmadım." dedi.