Esenyurt’ta tekel bayi baskınında flaş gelişme: 8 şüpheliden 3’ü tutuklandı! Katiller nasıl yakalandı?

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Tarık Özer, oğlu Azat Özer, yeğeni Samet Özer ve ona yardım eden 5 şüpheli ise Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Tarık Özer, Azad Özer ve Serhat Özer savcılık ifadelerinin ardından, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Diğer şüpheliler ise savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edildi. Hakimlikçe 3 şüpheli tutuklanırken 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürerken geniş güvenlik önlemi alınan adliye önünde hareketlilik yaşandı. Bir kişi, giriş kapısı önünde bağırmaya başladı. Adliye çevresinde önlem alan polis ekipleri bağıran kişiye müdahale etti. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı. ESENYURT'TA 2 KİŞİYİ ÖLDÜREN SALDIRGAN SAÇLARINI KESİP İNŞAATTA SAKLANMIŞ

Esenyurt'ta tekel bayisinde iki kişinin öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Tarık Özer ve oğlu Azat Özer'in, Büyükçekmece'de kendisine ait villa inşaatında saklanırken, peynir ekmek almak için dışarı çıktıklarında yakalandıkları belirlendi. Poliste ifade veren Tarık Özer'in, "Benden 1 milyon 350 bin liralık demir almışlardı. İki ayrı senet yapmıştık. İlk senedi parça parça da olsa ödediler. Ancak ikinci senedin parasını alamayınca avukatlarıma gerekli işlemi yapmalarını istedim" dediği öğrenildi. BÜYÜKÇEKMECE'DE İNŞAATI YARI BİTMİŞ BİR VİLLADA SAKLANMIŞLAR

Esenyurt'taki saldırıdan sonra şüpheliler adliyeye sevk edilirken soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polisin sıkı takibi altında bulunan Tarık Özer ve oğlu Azat Özer'in olay sonrası kendilerine ait Büyükçekmece'de inşaat halindeki villada saklandıkları belirlendi.

TANINMAK İÇİN SAÇLARINI KESMİŞ

Şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonra önce kendi evlerine gittikleri burada Tarık Özer'in yanına eşyalarını aldığı ayrıca tanınmamak için saçlarını kestiği tespit edildi. Tarık Özer'in ve Azat Özer'in daha sonra saklanmak için Büyükçekmece'deki inşaata gittikleri öğrenildi. PEYNİR EKMEK ALMAK İÇİN DIŞARI ÇIKTIĞINDA KENDİSİNİ TELEVİZYONDA GÖRMÜŞ

Polise firarda olduğu dönemi anlatan Tarık Özer'in, üç kere bakkaldan peynir ekmek almak için dışarı çıktığını, her seferinde bakkalda bulunan televizyonda kendi fotoğrafını gördüğünü söylediği belirtildi. İki şüphelinin yerlerini tespit eden cinayet büro amirliğine bağlı ekiplerin operasyon düzenleyerek göz altıları gerçekleştirdiği kaydedildi. POLİS OPERASYONDA ŞÜPHELİ BİR TEKNEYİ DURDURDU

Polis soruşturmasında Tarık Özer'in bir arkadaşına ait Tuzla'da demirli bulunan bir teknenin ise GPS sinyalini kapatarak Büyükçekmece'ye doğru hareket ettiği tespit edildi. Şüphelilerin bu tekneyle kaçma ihtimaline karşılık deniz polisinin harekete geçtiği ve tekneyi Büyükçekmece'de durdurduğu böylece muhtemel bir kaçışın engellendiği öğrenildi.

"BENDEN 1 MİLYON 350 BİN LİRALIK DEMİR ALDILAR YARI PARASINI ÖDEMEDİLER"

Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunda olayı tüm detayları ile anlatan Tarık Özer'in, "Onlara geçtiğimiz Mayıs ayında 1 milyon 350 liralık inşaat demiri sattım. Onlarla iki ayrı senet yapmıştık. İlk senedi parça parça da olsa ödediler. Ancak ikinci senet bir türlü ödenmedi. Araya birkaç kişi sokup ödemeleri için ikna etmeye çalıştım. Yine ödemeyince avukatlarıma alacağımı tahsil etmeleri için talimat verdim" dediği öğrenildi. "ÖNCE ÖNEMSEMEDİM. SONRA KONUŞMAYA KARAR VERDİM"

İcra davası açıldığında sosyal medya üzerinden hakkında paylaşımlar yapıldığını bunu kendisinin ilk gördüğüne önemsemediğini söyleyen Tarık Özer'in "Ancak eve gittiğimde bu paylaşımlar yüzünden oğlum ve kardeşimin üzgün olduğunu gördüm. Gidip bir konuşmaya karar verdik. Olay yerine gittiğimizde amacımız tamamen konuşmaktı. İçeri girip babalarını sorduk. Telefon ettiler ancak açılmadı. Sonra ortam bir an da gerginleşti" dediği belirtildi.