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Tedirgin ilçe: Esenyurt! Göç, çarpık kentleşme, uyuşturucu... Çözüm aranıyor

Esenyurt'ta tekel bayinde yaşayan çifte cinayetin ardından tartışmalar devam ediyor. Suç oranlarının yüksekliği nedeniyle tartışmaların merkezine yerleşen Esenyurt'ta tedirginlik hakim. İlçede en büyük sorun, çarpık kentleşmeyle birlikte sürekli artan nüfus. Sorunlardan biri de aileden kopuk gençlerin uyuşturucunun kucağına itilmesi. İlçe sakinleri kötü algının değişmesini istiyor.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 09:42 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 09:58
Tedirgin ilçe: Esenyurt! Göç, çarpık kentleşme, uyuşturucu... Çözüm aranıyor

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde Tekel bayisinde işlenen ve 2 gencin hunharca kurşunlanarak katledildiği cinayet sonrasında gözlerin çevrildiği Esenyurt, 2022 nüfus verilerine göre İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük ilçesi konumunda.

GÖÇ, ÇARPIK KENTLEŞME VE UYUŞTURUCU
Resmi rakamlara göre 983 bin olan nüfusu, göçle birlikte 1.2 milyonu aştığı tahmin edilen ilçe, aynı zamanda Türkiye'deki 57 ilin nüfusunu da geçmiş durumda. 127 bin yabancının yaşadığı ilçede en büyük sorun göç, çarpık kentleşme ve uyuşturucu olarak sıralanıyor.

"KÖTÜ ÇOCUK YOKTUR, KÖTÜ AİLE VARDIR"
Sabah gazetesinin haberine göre; Güzelyurt Mahallesi'nin muhtarı Aydın Nair: Esenyurt'un en iyi mahallelerinden birisi mahallemiz ama burada bile böyle bir olay oldu. 'Adı çıkmış 9'a, inmez 8'e' durumu var. Tam 30 yıldır bu mahalledeyim. 5.5 yıldır da muhtarıyım. Esenyurt'tan memnunum. Vatandaşlarımız da memnun...

Belki bir sorunumuz; bazı gençlerin ailelerinden biraz kopuk yaşaması olarak görülebilir. Hepimiz biliyoruz ki kötü çocuk yoktur, kötü aile vardır. Ailelerinden kopuk olan çocuklar ve gençler ne yazık ki uyuşturucuya bulaşıyorlar. Bu çocukların ve gençlerin topluma kazandırılması gerekiyor."

"ÇOCUKLAR SUÇA ÖZENİYORLAR"
40 binlik nüfusuyla en kalabalık mahalle olan Pınar Mahallesi sakinleri, yaşanan sorunların sosyal, kültürel ve toplumsal olduğunu, mevcut sorunların çözülmediğini ve ilçenin kör bir kuyu haline dönüştüğünü düşünüyor.

İsimlerini vermek istemeyen Esenyurt sakinleri, "Çocuklar gördükçe, suça özeniyor ve suça karışıyorlar" ifadelerini kullanıyor.

1998 yılında geldiği Esenyurt'ta Pınar Mahallesi Muhtarlığı yapan Halil Ögün de uyuşturucu suçunun özellikle son dönemlerde artış gösterdiğini dile getiriyor.

HER 20 KİŞİDEN 16'SI TEDİRGİN
Örnek Mahallesi de uyuşturucu suçlarının yoğun olduğu bir başka nokta... Örnek'te ismini vermek istemeyen bir vatandaş, iki ilkokulun arasındaki boş bir alanda akşamları uyuşturucu madde satışı yapıldığını, alanın 3 kez tel örgü ile çevrildiğini ancak tellerin parçalanarak söküldüğünü iddia ediyor.

"Kendinizi Esenyurt'ta güvende hissediyor musunuz?" diye sorduğumuz 20 kişiden 16'sı "Hayır" derken, 32 yıldır Esenyurt'ta yaşayan Cemil Çelik; "Burada kimin ne zaman ne yapacağı belli değil. Silah ve uyuşturucu kullanımı çok fazla" diyor.

Kırtasiyeci Yücel Özcan buradaki sorunu farklı ve toplumsal bir açıdan ele alıyor. Özcan; Esenyurt'ta eğitimsizliğin ve gelişmemişliğin en önemli problem olduğunu vurguladı.

Özcan; "Aileler dâhil hiç kimse kitap almıyor. Ben yan yana iki okulun karşısında kitap satıyorum. Günde 5-6 bin öğrenci geçiyor ama ayda anca 10 okuma kitabı satabiliyorum" diyor.

"ESENYURT İLE İLGİLİ KÖTÜ ALGI VAR"
AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Harun Özer: Esenyurt, güzel bir yer. İstanbul'un pek çok ilçesinden ve Anadolu'nun her yerinden göç alan bir yer. Biz burada kardeşçe yaşıyoruz. Burada iyi niyetli insanlarımız var ama onların iyi niyetini istismar eden insanlar da var.

Esenyurt, 1 milyonun üzerinde bir nüfusa sahip. Burada da başka ilçelerdeki kadar olay oluyor. Bir gasp veya başka bir tür olay çok büyük bir olay olarak gösteriliyor. Esenyurt'ta bin sivil toplum kuruluşu, 3 binin üzerinde ihracat yapan firmamız var. Bunlarla gündeme gelmiyor.

SON 1 YILDA ORANLARDA DÜŞÜŞ VAR
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce özel hazırlanan raporlara göre; Bağlar Çeşme, Pınar, Selahaddin Eyyubi ve Örnek, Esenyurt'un en fazla suç işlenen ve 'En tehlikeli' olarak adlandırılan mahalleler... Bu mahallelerin 3'ü Esenyurt'un tam merkezinde.

Ağır suçların işlendiği Esenyurt'ta uyuşturucu ve fuhuş suçlarının başı çektiği, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetin sık görüldüğü dile getiriliyor. Ancak raporlara göre; son bir yılda suç oranlarının yüzde 11 düşüş gösterdiği görülüyor.

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