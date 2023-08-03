Tedirgin ilçe: Esenyurt! Göç, çarpık kentleşme, uyuşturucu... Çözüm aranıyor

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde Tekel bayisinde işlenen ve 2 gencin hunharca kurşunlanarak katledildiği cinayet sonrasında gözlerin çevrildiği Esenyurt, 2022 nüfus verilerine göre İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük ilçesi konumunda.
GÖÇ, ÇARPIK KENTLEŞME VE UYUŞTURUCU
Resmi rakamlara göre 983 bin olan nüfusu, göçle birlikte 1.2 milyonu aştığı tahmin edilen ilçe, aynı zamanda Türkiye'deki 57 ilin nüfusunu da geçmiş durumda. 127 bin yabancının yaşadığı ilçede en büyük sorun göç, çarpık kentleşme ve uyuşturucu olarak sıralanıyor.
"KÖTÜ ÇOCUK YOKTUR, KÖTÜ AİLE VARDIR"
Sabah gazetesinin haberine göre; Güzelyurt Mahallesi'nin muhtarı Aydın Nair: Esenyurt'un en iyi mahallelerinden birisi mahallemiz ama burada bile böyle bir olay oldu. 'Adı çıkmış 9'a, inmez 8'e' durumu var. Tam 30 yıldır bu mahalledeyim. 5.5 yıldır da muhtarıyım. Esenyurt'tan memnunum. Vatandaşlarımız da memnun...
Belki bir sorunumuz; bazı gençlerin ailelerinden biraz kopuk yaşaması olarak görülebilir. Hepimiz biliyoruz ki kötü çocuk yoktur, kötü aile vardır. Ailelerinden kopuk olan çocuklar ve gençler ne yazık ki uyuşturucuya bulaşıyorlar. Bu çocukların ve gençlerin topluma kazandırılması gerekiyor."