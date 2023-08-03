Tedirgin ilçe: Esenyurt! Göç, çarpık kentleşme, uyuşturucu... Çözüm aranıyor

Kırtasiyeci Yücel Özcan buradaki sorunu farklı ve toplumsal bir açıdan ele alıyor. Özcan; Esenyurt'ta eğitimsizliğin ve gelişmemişliğin en önemli problem olduğunu vurguladı.

Özcan; "Aileler dâhil hiç kimse kitap almıyor. Ben yan yana iki okulun karşısında kitap satıyorum. Günde 5-6 bin öğrenci geçiyor ama ayda anca 10 okuma kitabı satabiliyorum" diyor.

"ESENYURT İLE İLGİLİ KÖTÜ ALGI VAR"

AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Harun Özer: Esenyurt, güzel bir yer. İstanbul'un pek çok ilçesinden ve Anadolu'nun her yerinden göç alan bir yer. Biz burada kardeşçe yaşıyoruz. Burada iyi niyetli insanlarımız var ama onların iyi niyetini istismar eden insanlar da var.

Esenyurt, 1 milyonun üzerinde bir nüfusa sahip. Burada da başka ilçelerdeki kadar olay oluyor. Bir gasp veya başka bir tür olay çok büyük bir olay olarak gösteriliyor. Esenyurt'ta bin sivil toplum kuruluşu, 3 binin üzerinde ihracat yapan firmamız var. Bunlarla gündeme gelmiyor.