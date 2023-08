HAVA DURUMU | Eyyam-ı Bahur İstanbul’u kavuracak: Termometreler 40 dereceyi görecek | 3 Ağustos 2023 hava durumu

Her iki yarımkürede de yaşanan Eyyam-ı Bahur , Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında; Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasında yaşanıyor.

Eyyam-I Bahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemlerdir. Kişilerde aşırı stres ve asabiyet görülebilir. Orman yangınları başlayabilir. Enerji hattı kablolarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ya da demiryollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabilir. 2000'li yıllarda, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına bağlı sağlık sorunlarından her yıl on binlerce kişi yaşamını yitirmiştir.

EYYAM-I BAHUR NE KADAR SÜRECEK?

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan Eyyam-ı Bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başında yaşanmakla birlikte; genel itibariyle 3 Temmuz ile 11 Ağustos arasındaki dönemi nitelemek için kullanılıyor.