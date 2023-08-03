Esenyurt’ta tekel bayi baskınında flaş gelişme: 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Tarık Özer , oğlu Azat Özer , yeğeni Samet Özer ve ona yardım eden 5 şüpheli ise Gayrettepe 'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt'ta 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.