Ünlü oyuncu Ufuk Özkan güzel haberi verdi! "Organ nakline gerek kalmadı"

Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı "Cevahir" karakteriyle tanınan Ufuk Özkan, geçtiğimiz yıl karaciğer yağlanması nedeniyle 17 kilo zayıfladı. Ünlü oyuncunun normal kontrolleri sırasında ise ikinci derece siroz olduğu ortaya çıktı. Hemen tedavisine başlanan Özkan'ın karaciğer nakli olması gerektiği açıklandı.

Tedavi süreci olumlu seyreden Özkan, hasta yatağından bir fotoğrafını paylaştı. Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. "Hastanede 15'inci gün. Arayan, soran dua eden sosyal medyada beni hiç yalnız bırakmayan sizler... Şükür; Ne çok sevenim varmış. Bana güç oldunuz. O zaman güzel haberi vereyim; Organ nakline gerek kalmadı, ilaçlarla devam..." diyen Özkan, şu ifadeleri kullandı: