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Ünlü oyuncu Ufuk Özkan güzel haberi verdi! "Organ nakline gerek kalmadı"

Kısa bir süre önce siroza yakalandığı ortaya çıkan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, son sağlık durumunu paylaştı. Karaciğer nakli olmasına gerek kalmadığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023 Güncelleme 31 Temmuz 2023
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan güzel haberi verdi! Organ nakline gerek kalmadı

Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı "Cevahir" karakteriyle tanınan Ufuk Özkan, geçtiğimiz yıl karaciğer yağlanması nedeniyle 17 kilo zayıfladı. Ünlü oyuncunun normal kontrolleri sırasında ise ikinci derece siroz olduğu ortaya çıktı. Hemen tedavisine başlanan Özkan'ın karaciğer nakli olması gerektiği açıklandı.

Tedavi süreci olumlu seyreden Özkan, hasta yatağından bir fotoğrafını paylaştı. Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. "Hastanede 15'inci gün. Arayan, soran dua eden sosyal medyada beni hiç yalnız bırakmayan sizler... Şükür; Ne çok sevenim varmış. Bana güç oldunuz. O zaman güzel haberi vereyim; Organ nakline gerek kalmadı, ilaçlarla devam..." diyen Özkan, şu ifadeleri kullandı:

'GÜLDÜRMEYE DEVAM'
"En kısa zamanda sahalara döneceğim. Gülmeye, güldürmeye devam. Hepinize sarılmak istiyorum, desteğiniz paha biçilmez. Sevenlerime, hep güler yüzlü samimi hemşirelere, düşmeyeyim diye beni yıkayan Ahmet abime, diyet yemeklerini lezzetlendiren ve küçük kaçamaklar yapmama izin veren Sibel kardeşime ve adını hatırlayamadığım tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun."

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