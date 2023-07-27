Fransız futbolcu Valentin Eysseric kavgaya karıştı! Darp raporu alıp...





OBAMA ÜZGÜN

ABD Beyaz Saray'da şef yardımcısı olarak çalışan, Tafari Campbell (45), Obama'ların oturduğu Martha's Vineyard'daki gölette boğularak hayatını kaybetti. Obama ailesinin özel aşçısı olan Campbell'in çok iyi bir yüzücü olduğu, iki şampiyonluğu bulunduğu öğrenildi. Bu yüzden ölümünün şüpheli olduğu kaydedildi. Obama ailesi, "Tafari, ailemizin bir üyesiydi. Onun gitmesiyle kalbimiz parçalandı" sözlerini kaydetti.





KALP ACISI

Mardin Nusaybin'de esnaf Erkan Altıkardeş (49), kalp krizi geçirdi. Babasının hastaneye kaldırıldığını öğrenen Miraç'ın da kalbi tekledi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti. Aile Miraç için taziyeleri kabul ederken, oğlunun ölümünden habersiz yaşam mücadelesi veren baba Erkan da 5 gün sonra hayatını kaybetti.





HAYATININ AŞKINA KAVUŞTU

17 yaşındaki oğlunu kaybedip dünyası başına yıkılan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor, yaşamını yitirdi. 56 yaşındaki O'Connor, "Yaşayan bir ölüyüm. O hayatımın aşkıydı" demişti.



Müzik dünyasının efsane isimlerinden İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor'dan acı haber geldi. 18 ay önce henüz 17 yaşındaki oğlu Shane'in intihar etmesi üzerine dünyası yıkılan 56 yaşındaki O'Connor, hayata veda etti. Ünlü şarkıcı, Shane'in bir fotoğrafına yer verdiği paylaşıma "O zamandan beri yaşayan bir ölü gibiyim. O benim hayatımın aşkıydı" yazmıştı. Sinead O'Connor, 2018'de Müslüman olmuş ve adını Shuhada' Sadaqat olarak değiştirmişti.





ÇİZGİ NOSTRADAMUS

Geleceğe dair doğru tahminlerde bulunmasıyla ün salmış uzun soluklu animasyon dizisi Simpsonlar'ın (The Simpsons), Twitter'ın yeni logosunu da bildiği ortaya çıktı. Homer, akıllı telefonunun ana ekranında Twitter'ın yeni logosu X sembollü bir uygulama dikkat çekiyor. Simpsonlar, bu görüntü ile bir kez daha sosyal medyada TT oldu.