Fransız futbolcu Valentin Eysseric kavgaya karıştı! Darp raporu alıp...

Kasımpaşa'da geçtiğimiz sezon top koşturan Fransız futbolcu Valentin Eysseric'in (31) geçtiğimiz ay trafikte kavgaya karıştığı öğrenildi.
Kasımpaşa'da geçtiğimiz sezon top koşturan Fransız futbolcu Valentin Eysseric'in (31) geçtiğimiz ay trafikte kavgaya karıştığı öğrenildi.
İddiaya göre yıldız oyuncu, eşi Sandra Sofia Bendjeriou ile birlikte Tarabya'daki okuldan çocuğunu almaya gitti. Aracını dar bir sokağa park etti. Arkadan gelen Suzanne A. (64) ve Ayla B. (66), kornaya basarak tepki gösterdi. Taraflar birbirine girdi. Futbolcunun eşi, darp raporu alıp iki kadını şikayet etti...
SON BOMBA!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK'lı iki teröristi takibe aldı. Bölücü örgüte 2011'de katılıp Kandil'de bomba eğitimi alan ve 2017'de Türkiye'ye gelen Sterk Evindar kod adlı Fatıma Al Musa ile Velat Jamo, İstanbul'da bombalı eylem hazırlığına başladı. Ekipler, bir süre önce Başakşehir'deki hücre evine baskın yaptı. Hainleri kıskıvrak yakaladı.
OBAMA ÜZGÜN
ABD Beyaz Saray'da şef yardımcısı olarak çalışan, Tafari Campbell (45), Obama'ların oturduğu Martha's Vineyard'daki gölette boğularak hayatını kaybetti. Obama ailesinin özel aşçısı olan Campbell'in çok iyi bir yüzücü olduğu, iki şampiyonluğu bulunduğu öğrenildi. Bu yüzden ölümünün şüpheli olduğu kaydedildi. Obama ailesi, "Tafari, ailemizin bir üyesiydi. Onun gitmesiyle kalbimiz parçalandı" sözlerini kaydetti.
KALP ACISI
Mardin Nusaybin'de esnaf Erkan Altıkardeş (49), kalp krizi geçirdi. Babasının hastaneye kaldırıldığını öğrenen Miraç'ın da kalbi tekledi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti. Aile Miraç için taziyeleri kabul ederken, oğlunun ölümünden habersiz yaşam mücadelesi veren baba Erkan da 5 gün sonra hayatını kaybetti.
HAYATININ AŞKINA KAVUŞTU
17 yaşındaki oğlunu kaybedip dünyası başına yıkılan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor, yaşamını yitirdi. 56 yaşındaki O'Connor, "Yaşayan bir ölüyüm. O hayatımın aşkıydı" demişti.
Müzik dünyasının efsane isimlerinden İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor'dan acı haber geldi. 18 ay önce henüz 17 yaşındaki oğlu Shane'in intihar etmesi üzerine dünyası yıkılan 56 yaşındaki O'Connor, hayata veda etti. Ünlü şarkıcı, Shane'in bir fotoğrafına yer verdiği paylaşıma "O zamandan beri yaşayan bir ölü gibiyim. O benim hayatımın aşkıydı" yazmıştı. Sinead O'Connor, 2018'de Müslüman olmuş ve adını Shuhada' Sadaqat olarak değiştirmişti.
ÇİZGİ NOSTRADAMUS
Geleceğe dair doğru tahminlerde bulunmasıyla ün salmış uzun soluklu animasyon dizisi Simpsonlar'ın (The Simpsons), Twitter'ın yeni logosunu da bildiği ortaya çıktı. Homer, akıllı telefonunun ana ekranında Twitter'ın yeni logosu X sembollü bir uygulama dikkat çekiyor. Simpsonlar, bu görüntü ile bir kez daha sosyal medyada TT oldu.
BEZENYURT!
İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, masaj salonunu bastı! "İçerde adam köpüklüyorlar" diye bağırdı. Kocasını dışarı çağırdı. Bütün mahalle karıştı.
73 MİLYON DEVRETTİ
6+JOKER bilen çıkmayınca 73 milyon 796 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler bir milyon 448 bin 106'şar, 4 bilenler 3 bin 400'er, 3 bilenler 192'şer, 2 bilenler 21'er lira alacak.
BİR TALİHLİYE 945 BİN LİRA
5+1 BİLEN bir kişi, 945 bin lira kazandı. 5 bilenler 7 bin 251'er, 4+1 bilenler 879'ar, 4 bilenler 83'er, 3+1 bilenler 47'şer, 3 bilenler 14'er, 2+1 bilenler 18'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 9'ar lira alacak.