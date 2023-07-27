Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü Yadigar Işık’tan skandal savunma: Kaybolmaması için evime götürdüm

'MİLLET TIR TIR GÖTÜRÜYOR'

Duruşmada Yadigar Işık ile birlikte deprem bölgesinde görev yapan polis memurları tanık olarak dinlendi. Tanıklardan Recep Çevik, sanığın Tekirdağ'a döndüklerinde malzemeleri evine götürmelerini istediğini söyledi. Çevik, "Sanık, jeneratör, şişme yatak, termos, kamp sandalyesi ve çadırı, 2 büyük çadır ile bazı malzemeleri evine bırakmamızı istedi. Bizlere, 'Millet TIR TIR götürüyor, biz bir iki şey götürsek ne olur?' 'Sizde bir şeyler alın ne olacak?' diyordu" dedi.

Tanık Ömer Akkol, Tekirdağ'a dönecekleri otobüsün yanında kutular bulunduğunu ancak içerisinde ne olduğunu bilmediğini belirterek, "Kutular döneceğimiz otobüse konuldu. Tekirdağ'a geldiğimizde ise sanık kutuları emniyete ait araca yüklenmesini istedi" diye konuştu.

Hakan Yılmaz da sanığın şoförünün kendisine mesaj gönderdiğini belirterek, "Sanığın şoförü kullandığım aracı boşaltmamı istedi. Neden diye sorduğumda sanığa lazım olduğunu söyledi. Uzun yol için aracın ışıklarının arızalı olduğunu belirttikten sonra bana sanığın eve gidip, geleceğini bildirdi" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Savcısı, suçun zimmet oluşturabileceğini, suçun alt ve üst sınırının belli olduğunu ve sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Mahkeme heyeti, Yadigar Işık'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 28 Eylül 2023 tarihine erteledi.