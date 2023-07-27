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Hindistan'da kan donduran pazarlık! Fenomen olmak isteyen aile telefon karşılığında 8 aylık bebeğini sattı

Bir annenin yaptıkları vicdanları sızlattı. Hindistan'da bir ailenin telefon satın almak ve sosyal medya videoları çekmek için 8 aylık bebeğini sattığı öğrenildi. İşte o kirli pazarlığın detayları...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 21:01 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 21:01
Hindistan’da kan donduran pazarlık! Fenomen olmak isteyen aile telefon karşılığında 8 aylık bebeğini sattı

Hindistan'da fenomen olmak uğruna gerçekleşen çirkin pazarlık skandal yarattı.

Inquirer News'in haberine göre, eyalete bağlı Kuzey 24 Parganas bölgesinde, geçim sıkıntısı çeken bir ailenin, Batı Bengal'in bazı bölgelerini gezmesi ve yeni model bir cep telefonu alması komşularının dikkatini çekti.

SKANDAL OLAYI İTİRAF ETTİLER
Komşuların şüphelenip sorması üzerine aile, 8 aylık bebeği sattıklarını itiraf etti. Polis, anne ile bebeği alan kadını gözaltına aldı.

HER ŞEY SOSYAL MEDYA VİDEOSU ÇEKMEK İÇİNMİŞ...
Bebeğin babası da daha sonra gözaltına alınırken, ailenin, cep telefonu almak ve sosyal medya videoları çekmek için bebeği sattığı belirtildi.
Öte yandan ailenin, 7 yaşındaki kız çocuğunu da satmaya çalıştığı iddia edildi.

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