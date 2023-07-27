Hindistan’da kan donduran pazarlık! Fenomen olmak isteyen aile telefon karşılığında 8 aylık bebeğini sattı

HER ŞEY SOSYAL MEDYA VİDEOSU ÇEKMEK İÇİNMİŞ...

Bebeğin babası da daha sonra gözaltına alınırken, ailenin, cep telefonu almak ve sosyal medya videoları çekmek için bebeği sattığı belirtildi.

Öte yandan ailenin, 7 yaşındaki kız çocuğunu da satmaya çalıştığı iddia edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN