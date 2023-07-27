Başkentte kahreden olay! Başı yük asansörü ile duvar arasına sıkışan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ankara 'nın Altındağ ilçesinde bir mobilya kesim atölyesinde kafası yük asansörüne sıkışan bir çocuk hayatını kaybetti.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Edinilen bilgiye göre, Karpuzlu-1 Caddesi'nde bulunan bir mobilya kesim atölyesinde, yük asansörüyle malzeme indirilirken 13 yaşındaki A.A'nın başı, asansör ile duvar arasında sıkıştı.