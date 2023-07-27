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Başkentte kahreden olay! Başı yük asansörü ile duvar arasına sıkışan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir mobilya doğrama atölyesinde çalıştığı belirtilen 13 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, yük asansörüne başının sıkışması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 21:39 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 21:39
Başkentte kahreden olay! Başı yük asansörü ile duvar arasına sıkışan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir mobilya kesim atölyesinde kafası yük asansörüne sıkışan bir çocuk hayatını kaybetti.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Edinilen bilgiye göre, Karpuzlu-1 Caddesi'nde bulunan bir mobilya kesim atölyesinde, yük asansörüyle malzeme indirilirken 13 yaşındaki A.A'nın başı, asansör ile duvar arasında sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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