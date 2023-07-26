Çanakkale’de korkutan orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi... Çanakkale 'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çevre belediyelerin de bulunduğu çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.