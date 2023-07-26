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Çanakkale'de korkutan orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Çanakkale'de Merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 00:28 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 00:42
Çanakkale’de korkutan orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi... Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

ÇANAKKALE'DE KORKUTAN ORMAN YANGINI I VİDEO İZLE

Merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çevre belediyelerin de bulunduğu çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için karadan müdahale sürüyor.

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