Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede bulunan Yıldız Sarayı'nda görevli Özel Harekat polisleri de söndürme çalışmalarına katkıda bulundu.



CAN KAYBI YAŞANMADI

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken Yıldız Hamidiye Camisi'nde maddi hasar meydana geldi.



POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Yangının çıkış sebebinin itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kesinlik kazanması bekleniyor. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN