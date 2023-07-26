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Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Hamidiye Camii'nde korkutan yangın!

Beşiktaş'ta Yıldız Sarayı yolu üzerinde bulunan Yıldız Hamidiye Camii'nde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 04:59 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 05:22
Beşiktaş’ta bulunan Yıldız Hamidiye Camii’nde korkutan yangın!

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerindeki Yıldız Sarayı'nın hemen yanında bulunan Yıldız Hamidiye Camii'nde yangın çıktı.

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede bulunan Yıldız Sarayı'nda görevli Özel Harekat polisleri de söndürme çalışmalarına katkıda bulundu.

CAN KAYBI YAŞANMADI
Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken Yıldız Hamidiye Camisi'nde maddi hasar meydana geldi.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI
Yangının çıkış sebebinin itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kesinlik kazanması bekleniyor. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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