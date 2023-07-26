Ankara’da kaza yapan TIR alev alev yandı! Yaşanan patlamalar sonrası Elmadağ Kaymakamlığı’ndan açıklama...

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerinde alevler yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Öte yandan konuya ilişkin Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"ÖLÜ VEYA YARALI YOKTUR"

Tanrısever, "Elmadağ ilçemizde boş bir şekilde seyir halinde olan bir tırın kaza yapması sonucu tır alev almış ve tırın lastikleri ve diğer aksamında patlamalar meydana gelmiştir. Sadece yüksek ses çıkaran bu patlamalar sonucu ilçemizde herhangi bir hasar olmamıştır. Ölü veya yaralı yoktur." açıklamasında bulundu.