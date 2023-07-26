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İzmir'in Kınık ilçesinde yangınla zorlu mücadele! Çalışmalar sürüyor

İzmir'in Kınık ilçesinde meydana gelen yangın ile yoğun mücadele sürüyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 15 helikopter, 7 uçak olmak üzere 22 hava aracıyla havadan, 50 arazöz 20 su ikmal, 7 dozerle karadan müdahale ediyor.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 19:51 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 19:51
İzmir’in Kınık ilçesinde yangınla zorlu mücadele! Çalışmalar sürüyor

Kınık İbrahimağa Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alandaki yangın, saat 14.13 sıralarında başladı.

İZMİR'İN KINIK İLÇESİNDE ORMAN YANGINI I VİDEO İZLE



14.28'de ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 15 helikopter, 7 uçak olmak üzere 22 hava aracıyla havadan, 50 arazöz 20 su ikmal, 7 dozerle karadan müdahale ediyor.



YANGININ SEBEBİ BALYA MAKİNESİ İDDİASI
Öte yandan saman basmada kullanılan bir balya makinesinin alev alması ve alevlerin ağaçlara sıçraması üzerine yangının meydana geldiği öne sürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürerken ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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