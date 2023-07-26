İzmir’in Kınık ilçesinde yangınla zorlu mücadele! Çalışmalar sürüyor

Kınık İbrahimağa Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alandaki yangın, saat 14.13 sıralarında başladı.
İZMİR'İN KINIK İLÇESİNDE ORMAN YANGINI I VİDEO İZLE
Kınık İbrahimağa Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alandaki yangın, saat 14.13 sıralarında başladı.
İZMİR'İN KINIK İLÇESİNDE ORMAN YANGINI I VİDEO İZLE
14.28'de ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 15 helikopter, 7 uçak olmak üzere 22 hava aracıyla havadan, 50 arazöz 20 su ikmal, 7 dozerle karadan müdahale ediyor.
YANGININ SEBEBİ BALYA MAKİNESİ İDDİASI
Öte yandan saman basmada kullanılan bir balya makinesinin alev alması ve alevlerin ağaçlara sıçraması üzerine yangının meydana geldiği öne sürüldü.