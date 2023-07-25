CHP’li İBB vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor! Pendik’te İETT otobüsü yolda kalınca vatandaşlar yürümek zorunda kaldı

İBB'de Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki yönetimin iş başına geçmesiyle, toplu taşıma vatandaşlar için çileye dömüştü. Adrese teslim ihalelerin ardından otobüslerin arızalanması, yanması ve kazaya karışması neredeyse sıradan bir olaya dönüştü.