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CHP'li İBB vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor! Pendik'te İETT otobüsü yolda kalınca vatandaşlar yürümek zorunda kaldı

İstanbullunun ulaşım sorunu her geçen gün daha da artmaya devam ediyor. Bu duruma son örnek ise bugün Pendik’ten geldi. Sefer halindeyken arızalanan İETT otobüsü yolda kaldı. Yolcuları otobüsten indiren İETT şoförü, sıcak havada yolcuların en yakın durağa giderek, gelecek başka bir otobüsü beklemesi gerektiğini söyledi.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 19:18 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 19:18
CHP’li İBB vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor! Pendik’te İETT otobüsü yolda kalınca vatandaşlar yürümek zorunda kaldı

İBB'de Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki yönetimin iş başına geçmesiyle, toplu taşıma vatandaşlar için çileye dömüştü. Adrese teslim ihalelerin ardından otobüslerin arızalanması, yanması ve kazaya karışması neredeyse sıradan bir olaya dönüştü.


Maltepe Cevizli'den hareket eden "KM 23" numaralı İETT otobüsü, Pendik'teki Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında arızalandı.


ŞOFÖRDEN YOLCULARA ŞAŞIRTAN TEKLİF
Aracı durduran otobüs şoförü yolcuların en yakın durağa giderek, gelecek başka bir otobüsü beklemesi gerektiğini söyledi.Durağa giderek bir süre bekleyen yolcular duruma tepki gösterdi.

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