Kocaeli’de polis, cinayeti kan damlalarını takip ederek çözdü!

YAN BAKMA İDDİASI Katil zanlısını tespit eden polis ekiplerinin dün düzenlediği operasyonla şüpheli Murat Ekemen , gözaltına alındı. Ekemen'in ifadesinde; Kırdudu ile yan bakma sebebiyle tartıştıklarını ve tartışmanın büyümesi üzerine olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.





KENDİSİ DE YARALANMIŞ

Olayı gerçekleştiren zanlı, 24 Temmuz akşamı, Kocaeli Polisinin düzenlediği operasyon ile yakalandı. Yakalanan şüphelinin, olayda bacağından yaralandığı ve 13 dikiş atıldığı öğrenildi. Şüphelinin devam eden sorgusu sonucu, olayda kullandığı ve olay sonrası sakladığı bıçakta ele geçirildi.