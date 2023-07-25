Kocaeli’de polis, cinayeti kan damlalarını takip ederek çözdü!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 24 Temmuz akşamı meydana gelen olayda, Mimar Sinan Parkı içerisinde bir kişiyle tartışan Kaptan Kırdudu, karın ve baldır bölgelerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 24 Temmuz akşamı meydana gelen olayda, Mimar Sinan Parkı içerisinde bir kişiyle tartışan Kaptan Kırdudu, karın ve baldır bölgelerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.
POLİS EKİPLERİ KAN DAMLALARINI TAKİP ETTİ
Katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, park çevresindeki tüm iş yerlerinin güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı.
Kamera görüntülerinde, uzak mesafeden geçen bir kişinin üzerinden kan damladığını tespit eden ekipler, bölgeye giderek kan damlalarını takip etti.
YAN BAKMA İDDİASI
Katil zanlısını tespit eden polis ekiplerinin dün düzenlediği operasyonla şüpheli Murat Ekemen, gözaltına alındı. Ekemen'in ifadesinde; Kırdudu ile yan bakma sebebiyle tartıştıklarını ve tartışmanın büyümesi üzerine olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.
KENDİSİ DE YARALANMIŞ
Olayı gerçekleştiren zanlı, 24 Temmuz akşamı, Kocaeli Polisinin düzenlediği operasyon ile yakalandı. Yakalanan şüphelinin, olayda bacağından yaralandığı ve 13 dikiş atıldığı öğrenildi. Şüphelinin devam eden sorgusu sonucu, olayda kullandığı ve olay sonrası sakladığı bıçakta ele geçirildi.
Gözaltına alındığında yaralı olduğu belirlenen katil zanlısı Murat Ekemen, hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekemen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.