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    • Yaşam
    • 23.07.2023 18:52
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    • 23.07.2023 20:39
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    Son dakika: Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı!

    Son dakika haberleri...Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri var gücüyle müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin alandaki soğutma çalışması devam ediyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kocaeli’ndeki fabrika yangını kontrol altında!

    Olay, Çepni Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasına meydana geldi.

    GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN I VİDEO İZLE

    Edinilen bilgiye göre, fabrikadan çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, bahçede bulunan geri dönüşüm malzemelerine sıçradı.

    112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDEKİ YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ I VİDEO İZLE

    KONTROL ALTINA ALINDI
    Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Başkanlığına bağlı 23 aracın yanı sıra Sakarya Büyükşehir İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin alandaki soğutma çalışması devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı!
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