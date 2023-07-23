Son dakika: Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı!

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDEKİ YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ I VİDEO İZLE

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Başkanlığına bağlı 23 aracın yanı sıra Sakarya Büyükşehir İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin alandaki soğutma çalışması devam ediyor.