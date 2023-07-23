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    • Yaşam
    • 23.07.2023 18:07
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    • 23.07.2023 22:00
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    Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Çamlıca ve Kazma Bağları ile Pazarcık ilçesi Şahintepe mevkisindeki bölgesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çıkan yangında 6 hektarı ormanlık alan, 15 hektarı bağ ve bahçe alanı olmak üzere 21 hektarlık alan zarar görürken, ekipler soğutma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan yangın ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kahramanmaraş’ta korkutan orman yangını!

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Pazarcık ilçelerinde çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.

    KAHRAMANMARAŞ'TAKİ ORMAN YANGINI EVLERE SIÇRADI I VİDEO İZLE



    Onikişubat ilçesine bağlı Çamlıca ve Kazma Bağları mevkisi ile Pazarcık ilçesi Şahintepe mevkisindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracı ile ekipler sevk edildi.

        5 HELİKOPTER, 2 UÇAK, 20 ARAZÖZ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ
        Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına ekipler 6 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 90 personelle müdahale etti.

        VALİ ÖMER FARUK COŞKUN BÖLGEYE GELDİ
        Bölgede incelemede bulunan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaptığı açıklamada "Hepimize geçmiş olsun Kazma Bağları mevkii dediğimiz Çatal Çam alanında orman yangını söz konusu. Burası vatandaşlarımızın bağ evlerinin yoğun olduğu bir bölge. Şuan için havadan ve karadan yangına müdahale ediliyor.

        Havadan 5 helikopter 2 uçak ile yoğun şekilde müdahale ediyoruz. Yerden de hem itfaiye, hem orman teşkilatımız ile yerelden özel sektörden destekle birçok arazöz müdahale ediyor. Buranın arazisi engebeli ve sokaklarında çok dar olması nedeniyle her yerden müdahale etme şansımız yok ama havadan daha çok karadan müdahale edilemeyen yerlere müdahale ediyoruz. Şuan için belli bir noktaya geldi inşallah hava şartlarında bir değişiklik olmaz ise birkaç saate kontrol altına almayı hedefliyoruz. İlimizde hava 41 derece ve nem çok düşük. Yangın ile ilgili iklim şartlarını yaşıyoruz.

            Dolayısı ile bundan kaynaklı mütevellit bir orman yangını. Ancak neden kaynaklı olduğu henüz tespit edilemedi, çalışmalarımız devam ediyor. Soruşturmalar devam ediyor. Arkadaşlarımızın gayreti yangını kontrol altına alıp soğutma çalışmalarına devam etmek." dedi.

            Yangınla ilgili bölgedeki bağ evlerinde mahsur kalan 2 yaşlı vatandaşın kurtarıldığı ve yaklaşık 20 hektarlık alanın ise zarar gördüğü öğrenildi.



            YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
            Kahramanmaraş'ta orman yangını ekiplerin uzun uğraşları sonrasında kontrol altına alındı. Yangın, Onikişubat ilçesi Kılavuzlu mevkisi Kazma Bağları bölgesindeki ormanlık arazide çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangın, bölgede bulunan evlere sıçradı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına ekipler, 5 helikopter, 2 uçak, 24 arazöz ve 120 personelle müdahale etti. Çıkan yangında 6 hektarı ormanlık alan, 15 hektarı bağ ve bahçe alanı olmak üzere 21 hektarlık alan zarar görürken, ekipler soğutma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aynı zamanda alanda bulunan birçok arı kovanının yangında zarar gördüğü bildirildi. Yangın ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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