Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Havadan 5 helikopter 2 uçak ile yoğun şekilde müdahale ediyoruz. Yerden de hem itfaiye, hem orman teşkilatımız ile yerelden özel sektörden destekle birçok arazöz müdahale ediyor. Buranın arazisi engebeli ve sokaklarında çok dar olması nedeniyle her yerden müdahale etme şansımız yok ama havadan daha çok karadan müdahale edilemeyen yerlere müdahale ediyoruz. Şuan için belli bir noktaya geldi inşallah hava şartlarında bir değişiklik olmaz ise birkaç saate kontrol altına almayı hedefliyoruz. İlimizde hava 41 derece ve nem çok düşük. Yangın ile ilgili iklim şartlarını yaşıyoruz.