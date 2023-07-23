Sultangazi'de korkunç olay! Temizlemek için girdiği evde dehşeti yaşadı: Battaniyeye sarılı halde...

CİNAYET 2 HAFTA ÖNCE İŞLENMİŞ OLABİLİR

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cinayetin yaklaşık iki hafta önce işlendiği tahmin edilirken; polis, evden ayrılan yabancı uyruklu adam ve oğlunun bulunması için çalışma başlattı.

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