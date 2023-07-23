Sultangazi'de korkunç olay! Temizlemek için girdiği evde dehşeti yaşadı: Battaniyeye sarılı halde...

Olay, saat 18.00 sıralarında Yayla Mahallesi, Fetih Sokak'ta meydana geldi.
TEMİZLEMEK İÇİN GİRDİĞİ EVDEN CESET ÇIKTI I VİDEO İZLE
EVİ TEMİZLEMEK İÇİN İÇERİ GİRMİŞLERDİ...
Yaklaşık 15 gündür yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kiracısından haber alamayan ev sahibi, 2 katlı binanın giriş karında bulunan evini temizlemek ve eşyaları çıkarmak için eve girdi.
BAZANIN ALTINI AÇTIĞINDA KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI
Evden gelen kötü kokunun nedenini araştıran ev sahibi, bazanın altını açtığında battaniyeye sarılı bir kadın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.