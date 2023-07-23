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    • Yaşam
    • 23.07.2023 22:18
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    • 23.07.2023 22:18
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    Sultangazi'de korkunç olay! Temizlemek için girdiği evde dehşeti yaşadı: Battaniyeye sarılı halde...

    Sultangazi'de yaklaşık 15 gündür kiracılarından haber alamayan ev sahibi, evde bulunan eşyaları çıkarmak ve temizlik yapmak için girdiği evde dehşeti yaşadı. Battaniyeye sarılı vaziyette bazanın altındaki cesetle karşılaşan ev sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Cinayetin yaklaşık iki hafta önce işlendiği tahmin edilirken, polisin soruşturması sürüyor.

    takvim.com.tr
    DHA
    Temizlemek için girdiği evden ceset çıktı!

    Olay, saat 18.00 sıralarında Yayla Mahallesi, Fetih Sokak'ta meydana geldi.

    TEMİZLEMEK İÇİN GİRDİĞİ EVDEN CESET ÇIKTI I VİDEO İZLE



    EVİ TEMİZLEMEK İÇİN İÇERİ GİRMİŞLERDİ...
    Yaklaşık 15 gündür yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kiracısından haber alamayan ev sahibi, 2 katlı binanın giriş karında bulunan evini temizlemek ve eşyaları çıkarmak için eve girdi.



    BAZANIN ALTINI AÇTIĞINDA KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI
    Evden gelen kötü kokunun nedenini araştıran ev sahibi, bazanın altını açtığında battaniyeye sarılı bir kadın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        10 GÜN ÖNCE ADAM VE OĞLU EVDEN AYRILDI
        Evde yabancı uyruklu karı koca ile oğullarının yaşadığı öğrenilirken, yaklaşık 10 gün önce adam ile çocuğun evden ayrıldığı iddia edildi.

        CİNAYET 2 HAFTA ÖNCE İŞLENMİŞ OLABİLİR
        Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cinayetin yaklaşık iki hafta önce işlendiği tahmin edilirken; polis, evden ayrılan yabancı uyruklu adam ve oğlunun bulunması için çalışma başlattı.

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        Haberler Yaşam Sultangazi'de korkunç olay! Temizlemek için girdiği evde dehşeti yaşadı: Battaniyeye sarılı halde...
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